محافظ الأقصر يلتقى المهندسين الجدد قبل استلامهم العمل

التقى المستشار مصطفى ألهم، محافظ الأقصر، المهندسين الجدد المعينين في المحافظة قبل استلامهم العمل، وذلك بحضور هدى حسن المغربي، سكرتير عام محافظة الأقصر، وطالب إمبابي هجرس، مدير عام الموارد البشرية بديوان عام المحافظة.

وأكد محافظ الأقصر أهمية التحلي بالأمانة والحزم، والعمل وفقا للقوانين والإجراءات المنظمة لطبيعة العمل داخل الإدارات الهندسية.

وأعرب عن تفاؤله بجيل الشباب الذي لديه الحيوية والنشاط والرغبة في بناء بلده.



وأوضح المحافظ، ضرورة تأهيل المهندسين الفائزين في المسابقة للعمل في الإدارات الهندسية لكي يكون لديهم خلفية ورصيد كاف لطبيعة العمل، وذلك من خلال الدورات التدريبية.

جدير بالذكر أن محافظة الأقصر أعلنت في وقت سابق عن مسابقة لطلب مهندسين في جميع التخصصات وتشمل “مدني - عمارة - ميكانيكا - كهرباء - نظم ومعلومات - مساحة”، وذلك لتغطية العجز في المهندسين.