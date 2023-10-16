روسيا تحمل أمريكا مسؤولية التصعيد في قطاع غزة

صرح نائب وزير الخارجية الروسي ميخائيل بوجدانوف، اليوم الاثنين، بأن الأفعال الإسرائيلية في قطاع غزة تعسفية، مشيرًا في الوقت نفسه، إلى أن الولايات المتحدة هي السبب الرئيسي للصراع في الشرق الأوسط.

وقال بوجدانوف في تصريحات صحفية إنه " ثمة خطر لخروج الوضع في الصراع بالشرق الأوسط عن السيطرة".

وعلى مدار الأيام الثمانية الماضية منذ اندلاع المواجهات بين حماس وإسرائيل، أعلنت روسيا استعدادها للوساطة أكثر من مرة وهو ما رحبت به حركة حماس.

وقال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين في حديثه خلال قمة رابطة الدول المستقلة في بيشكيك، إن موسكو "مستعدة للعمل كوسيط" في الصراع الإسرائيلي الفلسطيني، وأعرب عن "قلقه العميق" إزاء تصاعد العنف، وأكد على "الحاجة الملحة لوقف إراقة الدماء".

وأضاف: "روسيا مستعدة للتنسيق مع جميع الشركاء ذوي التوجهات البناءة، ونحن ننطلق من افتراض أنه لا يوجد بديل لحل الصراع الفلسطيني الإسرائيلي إلا المفاوضات".

وتابع الرئيس الروسي أن "العملية البرية" إذا شنتها إسرائيل في غزة ستكون "مشكلة بسبب مخاطر استخدام المعدات العسكرية الثقيلة في المناطق المدنية".

وذكر: "نحن نتفهم الأمر، لنقولها بشكل شبه احترافي، إن استخدام المعدات الثقيلة في المناطق السكنية مهمة صعبة ومحفوفة بعواقب وخيمة على جميع الأطراف، وتنفيذ هذه العمليات بدون المعدات أمر أكثر صعوبة."

وأردف: "الأهم هو أن الخسائر في صفوف المدنيين ستكون غير مقبولة على الإطلاق، إذ يعيش هناك ما يقرب من مليوني شخص".