أردوغان لرئيس الوزراء البريطاني: على الدول الغربية الامتناع عن الخطوات الاستفزازية

قالت الرئاسة التركية إن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان أبلغ رئيس الوزراء البريطاني ريشي سوناك في اتصال هاتفي، اليوم الاثنين، أنه يتعين على الدول الغربية الامتناع عن الخطوات الاستفزازية فيما يتعلق بالصراع الإسرائيلي الفلسطيني.

أضافت الرئاسة، وفقا للجارديان البريطانية، إن أردوغان أبلغ سوناك أيضًا أن القوى الغربية يجب أن تتذكر الوعود التي لم يتم الوفاء بها لفلسطين وتفعل ما هو ضروري. وأكدت أنهما ناقشا أيضا حل الأزمة الإنسانية الخطيرة في غزة.

من المقرر أن يظهر رئيس وزراء المملكة المتحدة، ريشي سوناك، أمام البرلمان في الساعة للإدلاء ببيان وزاري حول الوضع في إسرائيل وغزة. وقال المتحدث الرسمي باسم سوناك إنه سيقدم آخر تحديث محتمل بشأن المواطنين البريطانيين في غزة.

قال سوناك في وقت سابق أثرت مع رئيس الوزراء الإسرائيلي ضرورة تقليل التأثير على المدنيين قدر الإمكان. لقد أثرت الوضع الإنساني. وسنواصل القيام بذلك مع الحلفاء الآخرين في جميع أنحاء المنطقة أيضًا.