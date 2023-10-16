وزير الخارجية السعودي يطالب المجتمع الدولي بالاضطلاع بمسئولياته لوقف التصعيد في غزة

أكد وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان، اليوم الاثنين، على ضرورة أن يضطلع المجتمع الدولي بمسؤولياته لخفض التصعيد في قطاع غزة ووقف استهداف المدنيين هناك.

وبحسب وكالة الأنباء السعودية "واس" فقد أكد الأمير بن فرحان لوزيرة خارجية اليابان يوكو كاميكاوا. على "أهمية وقف كافة أشكال استهداف المدنيين، والتزام جميع الأطراف المتنازعة بما نص عليه القانون الدولي الإنساني".

وحث الأمير بن فرحان " اليابان بحكم دورها كعضو غير دائم في مجلس الأمن على العمل لاضطلاع المجلس بمسؤوليته في حفظ الأمن والسلم الدوليين عبر الدفع بوقفٍ فوري للعمليات العسكرية، ورفع الحصار عن قطاع غزة، مؤكداً سموه أهمية عمل مجلس الأمن على تنفيذ قراراته بشأن القضية الفلسطينية".

وكان ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان قد اجتمع مع وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن. وجرى خلال الاجتماع بحث التصعيد العسكري الجاري حالياً في غزة ومحيطها.

وأكد ولي العهد السعودي خلال الاجتماع ضرورة العمل لبحث سبل وقف العمليات العسكرية التي راح ضحيتها الأبرياء، مؤكدًا سعي المملكة لتكثيف التواصل والعمل على التهدئة ووقف التصعيد القائم واحترام القانون الدولي الإنساني بما في ذلك رفع الحصار عن غزة، والعمل على تهيئة الظروف لعودة الاستقرار واستعادة مسار السلام بما يكفل حصول الشعب الفلسطيني على حقوقه المشروعة وتحقيق السلام العادل والدائم.

وشدد ولي العهد على رفض المملكة استهداف المدنيين بأي شكل أو تعطيل البنى التحتية والمصالح الحيوية التي تمس حياتهم اليومية.