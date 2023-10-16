غداً.. قطع المياه ببعض المناطق في القاهرة |تعرف عليها

أعلنت شركة مياه الشرب بالقاهرة الكبرى انقطاع المياه عن مناطق ( (زهراء) مصر القديمة - اسطبل عنتر - خارطة الشيخ مبارك)، وذلك اعتباراً من الساعة ٩ مساء غدٍ الثلاثاء الموافق ۱۷-۱۰-٢٠٢٣، وحتى الساعة ٩ صباح بعد غد الأربعاء الموافق ۱۸-۱۰-۲۰۲۳.

وأوضحت الشركة أن الانقطاع يأتي بناءً على طلب شركة الصرف الصحي بالقاهرة لأعمال تغيير مسار خط صرف صحى قطر ٦٠٠ مم أسفل كوبرى العاشر بشارع الفسطاط الجديد بمصر القديمة.

وأهابت الشركة أصحاب المخابز والمستشفيات بالأماكن المشار إليها تدبير احتياجاتهم من المياه خلال فترة الإنقطاع.

وقامت الشركة بالدفع بسيارات مياه صالحة للشرب توزع مجانا بالمناطق المتأثرة وفى حالة طلبها يتم الاتصال بالخط الساخن ١٢٥، أو على خدمة الواتس اب على رقم ٠١٢٠٦٦٦٥١٢٥.

