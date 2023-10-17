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رئيس التحرير
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جامعة حلوان تكشف الخدمات المتاحة للطلاب المستحقين للتكافل الاجتماعي.. والسيد قنديل: نعمل علي تيسير الإجراءات

جامعة حلوان
جامعة حلوان

جامعة حلوان تكشف الخدمات المتاحة للطلاب المستحقين للتكافل الاجتماعي

السيد قنديل: جامعة حلوان تعمل علي تيسير إجراءات التكافل الاجتماعي للطلاب المستحقين  لذلك 

جامعة حلوان تكشف الأوراق المطلوبة للمستحقين للتكافل الاجتماعي 

 

تسعي الجامعات إلى دعم الطلاب الغير قادرين ماديا وتقديم يد العون لها فى إطار الدور المجتمعي التى تقوم بها الجامعة فى تقديم كل سبل الدعم والرعاية الاجتماعية لأبنائها، وذلك لتخفيف الأعباء الاقتصادية عن كاهلهم وسد احتياجات الطلاب والعاملين بالجامعة، وتقديم خدمات تعليمية متميزة لفئة كبيرة منهم وتحقيق التكافؤ بين طلاب الجامعة وعدم وضع فروق عنصرية بينهم وبين غيرهم من الطلاب.

و يساهم صندوق التكافل الاجتماعي بالجامعات الحكومية في تحقيق الضمان الاجتماعى للطلاب بصوره المختلفة من تأمين أو رعاية اجتماعية، ويساعدهم على حل المشاكل التى تحول بينهم وبين دراستهم بسبب الظروف الاقتصادية الصعبة.

وأنشأ صندوق التكافل الإجتماعي في الجامعات المصرية ، لحصول الطلاب المعنيين على المساعدات الاجتماعية، وحل المشكلات التي تواجههم وتحول بينهم وبين الاستمرار في دراستهم بسبب العجز المالي، وقد تجعل سوء الأحوال المعيشية فى جعل الطالب يعجز عن توفير أبسط المتطلبات الجامعية، مثل الكتاب الجامعي أو الرسوم الدراسية، وما إلى ذلك من الاحتياجات الأساسية لاِستكمال مراحل التعليم الجامعي.

قال الدكتور  السيد قنديل  رئيس جامعة حلوان، إنه بالنسبة للمصروفات الدراسية بالجامعة و التكفل بالطلاب الغير قادرين علي السداد ، فإن الجامعة لا تألو جهدًا فى ذلك المسار الاجتماعى الهام بالنسبة للطلاب، مشيرا إلى أنها تضع نصب أعينها التيسير على الطلاب الراغبين فى الحصول على الدعم تطبيقاً لمنظومة متكاملة من التكافل الاجتماعى لدعم طلابها وتيسير سداد المصروفات الدراسية من خلال صندوق التكافل الاجتماعي.


وأشار الدكتور السيد قنديل  رئيس جامعة حلوان ، إلى أن صندوق التكافل الاجتماعي، يشمل جميع الحالات المستحقة للدعم على مستوى الجامعة وكلياتها بما فيهم طلاب المدن الجامعية علما بأنه تم توجيه ميزانية دعم الكتاب بالكامل إلى صندوق التكافل الاجتماعي وعلى الطلاب المستحقين التوجه إلى إدارات رعاية الشباب بكلياتهم  و انهاء الإجراءات المطلوبة للتكافل . 

و تابع الدكتور حسام رفاعي نائب رئيس جامعة حلوان لشئون التعليم و الطلاب ان  صناديق التكافل الاجتماعي فى الجامعات الحكومية تتفق في الخدمات المقدمة ما بين سداد للمصروفات الدراسية، والمساهمة بشراء الأجهزة التعويضية، والخدمات المقدمة للطلاب من ذوى الإعاقة، وتختلف كل جامعة في حجم الميزانية المخصصة للصندوق وأوجه الإنفاق . 

و تابع نائب رئيس جامعة حلوان انه علب كافة الطلاب المستحقين للتكافل الاجتماعي سرعة التوجه للإدارات بالكليات و توفير المستندات المطلوبة لذلك . 

و قد  صرحت إدارة كليات جامعة حلوان للتكافل الاجتماعي أن خدمات صندوق التكافل الاجتماعي بجامعة حلوان تشمل الآتي:

  • تخفيض المصروفات الدراسية 
  • دعم الكتب الدراسية 
  • دعم النظارات الطبية 
  • دعم ملابس 
  • صرف أجهزة تعويضية 
  • اعانات مرضية للمصابين بالأمراض المزمنة

ونشر لكم في "صدى البلد" دليل صندوق التكافل الاجتماعي والذى تم إنشاؤه بجميع الجامعات الحكومية، وذلك بهدف مساعدة الطلاب الغير قادرين على مستوى كليات الجامعة، والخدمات المقدمة منه، والأوراق المطلوبة للاستفادة من خدماته.

وفي البداية لابد للطالب سحب استمارة التكافل من رعاية الشباب الخاصة بالكلية و توفير الأوراق المطلوبة للتكافل .

وتشمل الأوراق المطلوبة للحصول علي خدمة تخفيض المصروفات الدراسية للطلاب الجدد ما يلى :

1/ أصل شهاده الثانوية العامة وخمس صور منها .

2/ شهاده ميلاد الرقم القومي وخمس صور منها.

3/ عدد خمس صور من البطاقة الشخصية .

4/ عدد 10 صور شخصية .

5/ اصل بطاقه الترشيح وخمس صور منها .

6/ طلب الالتحاق مطبوع على النت .

7/ نموذج 2 جند (للطلاب الذكور).

8/ بطاقة 6 او 7 جند (للطلاب الذكور) للمواليد 2001 وما قبلها.

9/ طوابع جامعة حلوان للكشف الطبي خزينة الكلية.

10/ في حاله وجود حافز رياضي يحضر اصل نتيجة الحافز الرياضي.

11/ يسلم الملف في دوسيه بلاستيك بكبسولة.

12/ ملحوظه لم يتم استلام ملفات الا بعد اجراء الكشف الطبي وسداد الرسوم.

Jobs Education الأوراق المطلوب التعليم الجامعي التكافل الاجتماعي بالجامعات التكافل الاجتماعي

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