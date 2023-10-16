أحمد موسى: مصر تتحدث مع العالم لحل القضية الفلسطينية

أكد الإعلامي أحمد موسى، أن مصر تتحرك وتتحدث مع العالم من خلال دعوة الرئيس عبد الفتاح السيسي لحل القضية الفلسطينية، موضحا أن مصر كانت أول دولة قامت بعمل سلام مع إسرائيل من خلال الرئيس الراحل أنور السادات، على الرغم من التحالفات الدولية والتهوين الدولي الذي تعرض له

وأضاف موسى خلال برنامج “علي مسئوليتي” والمذاع عبر قناة “صدي البلد” أن مصر تدير الأزمة الفلسطينية بمسئولية وحكمة وقوة وصبر وشجاعة شديدة، لا سيما أن كل تصريح للمسؤولين يتم بحذر وتأني. وأوضح أن الجميع يدرك قدرات الدولة المصرية الشاملة.

وأكد أن مصر تتحدث بأفعالها القوية والمؤثرة أكثر من الكلام، وأن كل متطلبات الأشقاء في فلسطين ستتحقق.

وأشار إلى الوضع الإنساني الصعب في فلسطين مع سقوط شهداء بشكل متكرر ونقص موارد دفن الجثامين منوها بالدور السلبي للإعلام الغربي الذي يتواطأ مع الإجرام الإسرائيلي.