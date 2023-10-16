اتحاد شباب العمال: مزايا كبيرة في عهد الرئيس السيسي

أكد عبد العزيز سمير، رئيس اتحاد شباب العمال، أنه كان لدينا سعادة كبيرة خلال لقائنا مع حملة الرئيس عبد الفتاح السيسي، مشيرا إلى أنه كان لنا مطالب بإلغاء استمارة من العمل.

وقال عبد العزيز سمير، خلال لقاء له لبرنامج "90 دقيقة"، عبر فضائية المحور"، أنه لا بد أن يكون صاحب الحق في فصل الموظف المحكمة العمالية وليس صاحب المنشأة، مؤكدا أن المستشار محمود فوزي تلقى المقترح بصدر رحب.

الأزمة الاقتصادية

وتابع رئيس اتحاد شباب العمال، أن العمال كان لهم مزايا كبيرة في ظل عهد القيادة السياسية للرئيس عبد الفتاح السيسي، بالرغم من أزمة كورونا أو الأزمة الإقتصادية التي ضربت العالم.

