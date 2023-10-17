إبراهيم عيسى: السيسي اتشرط على أمريكا في حضور بلينكن وزير خارجيتها

أكد الإعلامي إبراهيم عيسى، أن الرئيس عبدالفتاح السيسي اتخذ موقفًا صلبا وواضحا تجاه الأحداث الجارية في غزة، معقبًا: "السيسي اتشرط على أمريكا في حضور بلينكن وزير خارجية أمريكا إلى القاهرة.. بايدن شايف أن موقف مصر واضح وقوي".

وأوضح "إبراهيم عيسى"، خلال تقديم برنامج "حديث القاهرة"، عبر شاشة "القاهرة والناس"، أنه لا يصح أن يتم تشويه النظام وكسر شعبيته، مؤكدًا أن القبول بالتوطين من أي مسئول فلسطيني أو مصري كأنه يضع مسدس في فمه ويضغط على الزناد.

وأشار إبراهيم عيسى، إلى أنه ليس هناك مواطن مصري يوافق أن يقتطع من أرض مصر شبر واحد، مشددًا على أن ما تحدث من فكرة توطين الفلسطينيين في سيناء هو مؤامرات ومشروعات تخريب للأراضي الفلسطينية، منوهًا بأن الشعب الفلسطيني لا يترك وطنه في أي وقت وبأي شكل.