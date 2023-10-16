وزير الخارجية الفلسطيني يطالب نظيره اليوناني بالضغط على إسرائيل لوقف العدوان

طالب وزير الخارجية الفلسطيني رياض المالكي، نظيره اليوناني جيورجوس جيرابيتريسيس، اليوم الاثنين 16 أكتوبر 2023 بضرورة الضغط على الاحتلال الإسرائيلي لوقف العدوان المستمر منذ 10 أيام على قطاع غزة.

ووضع وزير الخارجية الفلسطيني، نظيره اليوناني، في صورة العدوان الإسرائيلي المتواصل على الشعب الفلسطيني، بحسب ما أوردته وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا".

وطالب المالكي، في اتصال هاتفي مع نظيره اليوناني، اليوم الإثنين، بالضغط من أجل وقف هذا العدوان وحماية حياة المدنيين، وتسهيل دخول المساعدات الإنسانية العاجلة، والعمل على تسهيل خروج المرضى للعلاج، وإدخال الفرق الطبية والأدوية والمعدات لمواصلة عمل المستشفيات ومعالجتها للأعداد الكبيرة من الجرحى الذين هم بحاجة لمعالجة فورية.

يأتي ذلك بعدما تعثر الاتفاق على إدخال المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة، بسبب خلافات أمريكية إسرائيلية، على إخراج الأجانب وإقرار هدنة مؤقتة داخل قطاع غزة.

ونفى مكتب رئيس حكومة الاحتلال الإسرائيلية بنيامين نتنياهو، الاتفاق على هذه البنود، وكذلك أعلنت حركة حماس نفس الموقف بأنه لا اتفاق على هدنة أو إدخال المساعدات.

وبعدما أعلنت شبكة "سكاي نيوز" عن بدء دخول شاحنات وقود إلى قطاع غزة من خلال معبر رفح، أكد وزير الخارجية سامح شكري، خلال مؤتمر صحفي مع نظيرته الفرنسية أن إسرائيل لم تتخذ حتى الآن موقفا يسمح بفتح معبر رفح من جانب غزة.

ونفى مصدر مصري لفضائية "القاهرة الإخبارية" التوصل لاتفاق للتهدئة بقطاع غزة أو بدء إدخال المساعدات.

وبدأت المقاومة الفلسطينية في السابع من أكتوبر الجاري، عملية طوفان الأقصى، ضد مستوطنات غلاف غزة بشن هجمات كبيرة ضد الاحتلال الإسرائيلي كبدته خسائر كبيرة، ورد الاحتلال بهجمات غاشمة ضد قطاع غزة أسفرت عن استشهاد وإصابة آلاف الفلسطينيين، وطالبهم بالنزوح إلى جنوب القطاع.

ويعاني قطاع غزة من أزمة إنسانية مروعة بعدما قطع الاحتلال إمدادات المياه والكهرباء والوقود، في الوقت الذي يواصل غاراته الغاشمة على المدنيين.