السيسي يتلقي اتصالا من بايدن وبوتين.. عمر هريدي يكشف مفاجأة عن انتخابات الزمالك.. الوضع في قطاع غزة ينذر بكارثة| توك شو

تناولت برامج الـ توك شو خلال الساعات الماضية العديد من الموضوعات المختلفة، نرصد لكم أبرزها خلال التقرير التالي:

السيسي يتلقى اتصالا من بايدن لمتابعة نتائج الزيارة الأخيرة لـ بلينكن إلى القاهرة

أفادت فضائية "إكسترا نيوز"، في نبأ عاجل، بأن الرئيس عبد الفتاح السيسي، تلقى اتصالا هاتفيا، من الرئيس الأمريكي جو بايدن؛ في إطار متابعة نتائج الزيارة الأخيرة لوزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن إلى القاهرة.



فتحة في بطن إسرائيل.. إبراهيم عيسى يكشف سبب إرسال حاملات الطيران الأمريكية

أكد الإعلامي إبراهيم عيسى، أن عملية "طوفان الأقصى" أثبت أنك حين تقتل إسرائيل وتصيبها تجد نفسك تحارب أمريكا، مشددًا على أن حاملات أمريكا أتت إلى المنطقة لما تعرضت له إسرائيل من "فتحه في بطنها".



عمر هريدي يكشف مفاجأة: رئيس الزمالك السابق يدعم هذا المرشح في الانتخابات..تفاصيل

كشف عمر هريدي المرشح علي منصب رئيس نادي الزمالك، عن مفاجأة بشأن انتخابات نادي الزمالك ومن يدعم فاروق جعفر.



"حقوق الإنسان بالبرلمان" عن كلمة السيسي مع وزير الخارجية الأمريكي: "أثلجت صدور الجميع"

قال النائب طارق رضوان، رئيس لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، إن الكيان الصهيوني المحتل يتعمد قصف المدنيين، مما أدى لاستشهاد أكثر من 3 آلاف شهيد وأكثر من 9 آلاف مصاب، متسائلاً: "من الذي سيُحاسب على هذه الفاتورة، وفقد آلاف الأطفال؟، من الذي سيُحاسب على فاتورة إعادة إعمار قطاع غزة مرة أخرى؟".

خطة إجرامية.. باحث روسي يكشف نوايا إسرائيل خلال الأيام المقبلة

كشف الإعلامي أحمد موسى، عن تقرير لمحلل سياسي روسي بين فيه ما يحدث في غزة حيث أكد أن إسرائيل لديها خطة إجرامية مستقبلية.

سيناء خط أحمر .. أحمد موسى: الرئيس السيسي لن يسمح لأحد أن يأخذ شبرا من أرض مصر

قال الإعلامي أحمد موسى إن أرض سيناء هي خط أحمر والرئيس السيسي لن يسمح لأحد بأن يستولي حتى على شبر واحد من أراضي مصر.



الصحة العالمية: الوضع في قطاع غزة ينذر بكارثة

أكد الدكتور أحمد المنظرى، المدير الإقليمي لمنظمة الصحة العالمية، أن الوضع في قطاع غزة ينذر بكارثة.



ماذا يحدث حال دخول إيران الحرب ضد إسرائيل؟ خبير يوضح

أكد اللواء سمير فرج، المفكر الاستراتيجي، أن الأزمة الفلسطينية اشتعلت وقد يتطور لأبعد من ذلك بكثير، مشيرا إلى عقد قمة السلام يوم السبت المقبل بحضور قادة دوليين لمناقشة الأزمة في قطاع غزة، منوها إلي أن هذا يظهر الدور المحوري لمصر في المنطقة.



استجابة لدعوة السيسي.. مشاركة دولية وإقليمية واسعة في قمة القاهرة للسلام ..فيديو

أفادت فضائية "إكسترا نيوز"، في نبأ عاجل، نقلا عن القاهرة الإخبارية، بإن قمة القاهرة للسلام سوف تعقد يوم السبت المقبل وسط مشاركة دولية وإقليمية واسعة استجابة لدعوة الرئيس عبد الفتاح السيسي.



السيسي وبوتين يتفقان على أولوية حماية المدنيين وتوفير المساعدات لقطاع غزة.. فيديو

أفادت فضائية "إكسترا نيوز"، في نبأ عاجل أن الرئيس السيسي تلقى اتصالا من الرئيس الروسي فلاديمير بوتين.

وأوضحت أن الاتصال تناول الأوضاع الإقليمية ومستجدات التصعيد في قطاع غزة واستعراض التحركات الدبلوماسية لاحتواء الموقف ومنع توسع رقعة العنف بما يهدد أمن واستقرار المنطقة.



والد محمد الدرة: لم أنس لحظة استشهاد نجلي منذ 23 عاماً

علق جمال الدرة والد محمد الدرة الذي ودع ، شقيقيه نائل وإياد قائلاً : " 23 عاماً مرت على استشهاد نجلي محمد الدرة وكلما أرى طفل يقتل أعتبره محمد وأراه فيه لم أنسى صورته يوماً واستهداف الأطفال ليس فقط في الحرب الأخيرة ولكنه نهج مستمر وأراهم جميعهم محمد الدرة ".