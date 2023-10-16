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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

الصحة العالمية: الوضع في قطاع غزة ينذر بكارثة

غزة
غزة

أكد الدكتور أحمد المنظرى، المدير الإقليمي لمنظمة الصحة العالمية، أن الوضع في قطاع غزة ينذر بكارثة.

وأوضح خلال مداخلة مع الإعلامي سيد على عبر برنامجه "حضرة المواطن" أن هناك نقصا في كافة المستلزمات الطبية بالمستشفيات في قطاع غزة، بما فيها أكياس الدم، وغرف العمليات والطوارئ ونقص الأسرة وأصبح أمام الأطباء خيارا واحدا وهو الاهتمام بحالات إصابة وإهمال حالات أخرى.

ونوه  أن هناك جثثا تحت المباني مما ينذر بكارثة بيئية، تهدد الصحة العامة بغزة.

ولفت إلى أنه تم شن هجوم على المباني الطبية، وهو يجعل الوضع أكثر صعوبة، وسجلت 111 هجمة على مستشفيات واستشهد 12 طبيب حتى الآن،

ونوه أن هناك 120 ألف شخص يعانون من أمراض مزمنة، وهناك 25 ألف مرأة حامل، و54 ألف معاق لابد من تلقى العلاج لهم، وهناك وفاة الكثير من المرضى بسبب نقص الكهرباء، ولابد من فتح المعبر وإيقاف الهجمات المباشرة على سيارات الإسعاف والطاقم الطبي، ونحن أمام كارثة إنسانية تظل وصمة عار أمام العالم.
 

احمد المنظري الدكتور أحمد المنظري المدير الإقليمي لمنظمة الصحة العالمية الطاقم الطبي المدير الإقليمي لمنظمة الصحة العالمية المستلزمات الطبية حضرة المواطن قطاع غزة

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