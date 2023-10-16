السيسي وبوتين يتفقان على أولوية حماية المدنيين وتوفير المساعدات لقطاع غزة.. فيديو

أفادت فضائية "إكسترا نيوز"، في نبأ عاجل أن الرئيس السيسي تلقى اتصالا من الرئيس الروسي فلاديمير بوتين.

وأوضحت أن الاتصال تناول الأوضاع الإقليمية ومستجدات التصعيد في قطاع غزة واستعراض التحركات الدبلوماسية لاحتواء الموقف ومنع توسع رقعة العنف بما يهدد أمن واستقرار المنطقة.

وتوافق الرئيس السيسي ونظيره الروسي على أهمية تغليب مسار دعم التهدئة واستعادة الاستقرار الأمني وأولوية الحرص على حماية المدنيين ومنع استهدافهم وضرورة توفير النفاذ الآمن للمساعدات الإنسانية والإغاثية بصورة عاجلة وضرورة العمل الجدي على معالجة أسباب الأزمة لاسيما استمرار غياب الأفق السياسي لتسوية القضية الفلسطينية على نحو عادل ودائم.