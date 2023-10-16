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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

مشيدا بموقف السيسي وبايدن.. ميقاتي يكشف عن اتصالات سرية لإبقاء الوضع هادئا بلبنان

ميقاتي
ميقاتي

أكد رئيس الحكومة اللبنانية ، نجيب ميقاتي، اليوم الاثنين، أن الحكومة تواصل اتصالاتها داخليا وخارجيا لإبقاء الوضع هادئا في الداخل اللبناني قدر المستطاع وإبعاد لبنان عن تداعيات الحرب الدائرة في غزة.

وأشار ميقاتي إلى أن "هناك وحدة لبنانية كاملة تضامناً مع فلسطين، لكن لا مصلحة لأحد بالقيام بمغامرة فتح جبهة من جنوب لبنان، لأن اللبنانيين غير قادرين على التحمّل".

وخلال لقاءاته في السرايا اليوم، شدد ميقاتي على أن "الاتصالات تتم بعيدا من الإثارة الإعلامية حرصا على نجاحها ولعدم إثارة الهلع عند الناس، معتبرا أن "الاتهامات التي توجّه إلى الحكومة بالتقصير هي اتهامات سياسية للتحامل ولا أساس لها على أرض الواقع".

وقال:"لبنان في عين العاصفة، والمنطقة ككل في وضع صعب ولا يمكن لأحد أن يتكهن بما قد يحصل. الأمور تقارب وفق تغير الساعة وتتابع الأحداث، ولا أحد يمكنه توقع أي شيء. لكن الأكيد أن إسرائيل تسعى الى مضاعفة استفزازاتها".


ولفت ميقاتي إلى أنه "يبدو من خلال الاتصالات الإقليمية الدولية الجارية أن هناك ضغطا كبيرا للتوصل الى وقف إطلاق نار في غزة"، مشيرا إلى أن تصريح الرئيس الأمريكي فجر اليوم من أنه لا ينصح إسرائيل بالدخول الى غزة، وموقف الرئيس المصري، والحركة الدبلوماسية الجارية عندنا، كلها عوامل تؤشر الى الهدوء في حال وقف الاعتداءات الإسرائيلية".

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