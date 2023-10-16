"حقوق الإنسان بالبرلمان" عن كلمة السيسي مع وزير الخارجية الأمريكي: "أثلجت صدور الجميع"

قال النائب طارق رضوان، رئيس لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، إن الكيان الصهيوني المحتل يتعمد قصف المدنيين، مما أدى لاستشهاد أكثر من 3 آلاف شهيد وأكثر من 9 آلاف مصاب، متسائلاً: "من الذي سيُحاسب على هذه الفاتورة، وفقد آلاف الأطفال؟، من الذي سيُحاسب على فاتورة إعادة إعمار قطاع غزة مرة أخرى؟" .

وتابع "رضوان"، خلال حواره مع الإعلامي نشأت الديهي، ببرنامج "بالورقة والقلم"، المذاع على فضائية "ten"، مساء الإثنين، أن الرئيس عبد الفتاح السيسي تعمد على أن يتحدث مع وزير الخارجية الامريكي انتوني بلينكن عن القضية الفلسطينية على الهواء مباشرة، مشيرًا إلى أن كلمة الرئيس السيسي مع وزير الخارجية الأمريكي أثلجت صدور الجميع.

وأضاف أن ما يحدث الآن في قطاع غزة مجزرة بشرية تعادل ما حدث من مجازر في أوروبا على يد النازية، متسائلاً:" لماذا هناك ازدواجية لدى الغرب في المعايير عند التعامل مع القضية الفلسطينية؟".