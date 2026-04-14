فتاة تنهى حياتها بقرص غلة بالقليوبية

شهدت مدينة شبين القناطر بمحافظة القليوبية واقعة مأساوية، حيث فارقت فتاة في السابعة عشرة من عمرها الحياة، إثر تناولها قرصاً ساماً "حبة الغلة"، وفشلت محاولات الأطباء في إنقاذها، الأمر الذي تسبب في حالة من الصدمة بين أهالي المنطقة.

بدأت الواقعة بتلقي الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القليوبية بلاغاً من المستشفى العام بوصول الفتاة "فرح أ. ع" (17 عاماً)، تعاني من حالة إعياء شديدة وتسمم حاد.



وعلى الفور، انتقلت قوة أمنية إلى المستشفى، وتبين من الفحص الأولي تدهور الحالة الصحية للفتاة نتيجة تفاعل المادة السامة بجسدها، وبالرغم من جهود الفريق الطبي وسرعة التدخل لمحاولة عمل غسيل معدة وإنعاش للوظائف الحيوية، إلا أنها لفظت أنفاسها الأخيرة متأثرة بالإصابة.

وأفادت التحريات الأولية التي أجرتها الأجهزة الأمنية بأن الفتاة أقدمت على تناول "حبة الغلة" السامة في لحظة يأس، وتواصل المباحث جهودها بسؤال شهود العيان وأفراد أسرتها للوقوف على الدوافع والملابسات الكاملة التي أدت إلى هذه النهاية الحزينة.

تم نقل الجثمان إلى المشرحة ووضعه تحت تصرف النيابة العامة، التي أمرت بانتداب الطب الشرعي لتشريح الجثة وبيان سبب الوفاة، وتكليف إدارة البحث الجنائي باستكمال التحريات حول الواقعة.