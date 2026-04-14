حوادث

فتاة تنهى حياتها بقرص غلة بالقليوبية

إبراهيم الهواري

شهدت مدينة شبين القناطر بمحافظة القليوبية واقعة مأساوية، حيث فارقت فتاة في السابعة عشرة من عمرها الحياة، إثر تناولها قرصاً ساماً "حبة الغلة"، وفشلت محاولات الأطباء في إنقاذها، الأمر الذي تسبب في حالة من الصدمة بين أهالي المنطقة.

بدأت الواقعة بتلقي الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القليوبية بلاغاً من المستشفى العام بوصول الفتاة "فرح أ. ع" (17 عاماً)، تعاني من حالة إعياء شديدة وتسمم حاد.


وعلى الفور، انتقلت قوة أمنية إلى المستشفى، وتبين من الفحص الأولي تدهور الحالة الصحية للفتاة نتيجة تفاعل المادة السامة بجسدها، وبالرغم من جهود الفريق الطبي وسرعة التدخل لمحاولة عمل غسيل معدة وإنعاش للوظائف الحيوية، إلا أنها لفظت أنفاسها الأخيرة متأثرة بالإصابة.

وأفادت التحريات الأولية التي أجرتها الأجهزة الأمنية بأن الفتاة أقدمت على تناول "حبة الغلة" السامة في لحظة يأس، وتواصل المباحث جهودها بسؤال شهود العيان وأفراد أسرتها للوقوف على الدوافع والملابسات الكاملة التي أدت إلى هذه النهاية الحزينة.

تم نقل الجثمان إلى المشرحة ووضعه تحت تصرف النيابة العامة، التي أمرت بانتداب الطب الشرعي لتشريح الجثة وبيان سبب الوفاة، وتكليف إدارة البحث الجنائي باستكمال التحريات حول الواقعة.

القليوبية محافظة القليوبية شبين القناطر الأجهزة الأمنية مديرية أمن القليوبية

البنزين

موعد حجز شقق الإسكان الاجتماعي 2026

أسرع طريقة لتنظيف البيت والتخلص من الحشرات

موعد إجازة عيد تحرير سيناء 2026

شيرين عبد الوهاب

سفينة حاويات

الذهب

وزير التربية والتعليم والتعليم الفني

الدكتور محمد فريد وزير الاستثمار والتجارة الخارجية

جانب من الاجتماع

الدكتور محمد فريد وزير الاستثمار والتجارة الخارجية

بالصور

سيد رجب

علي صالح

الكاتبة الصحفية/ هند عصام

كريمة أبو العينين

محمد عسكر

د. عادل القليعي

