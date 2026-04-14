ندب المعمل الجنائي لفحص نشوب حريق شب فى مخزن أخشاب بالقليوبية.. صور

أمرت جهات التحقيق بالقليوبية بندب المعمل الجنائي لفحص نشوب حريق شب فى مخزن أخشاب بدائرة مركز طوخ لمعرفة أسباب نشوبه، وتشكيل لجنة لحصر الخسائر والتلفيات.

بلاغ بالواقعة

كانت الأجهزة الأمنية تلقت بلاغًا بنشوب حريق داخل مبنى مكوّن من طابق واحد يحتوي على أخشاب وبقايا خردة، بدائرة مركز طوخ.



وعلى الفور تم الدفع بـ 5 سيارات إطفاء إلى موقع الحادث، حيث نجحت القوات في السيطرة على النيران ومنع امتدادها إلى المناطق المجاورة.

وبالفحص، تبيّن أن سبب الحريق يرجع إلى حدوث ماس كهربائي داخل المبنى، ما أدى إلى اشتعال النيران في محتوياته من الأخشاب والخردة.

وتواصل قوات الحماية المدنية أعمال التبريد، حيث تمت السيطرة الكاملة دون ثمة إصابات، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة، وتولت الجهات المختصة التحقيق.