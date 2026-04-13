أوهمهم بتوفير فرص عمل .. القبض على نصاب استولى على أموال مواطنين بالقليوبية

تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط أحد الأشخاص لقيامه بالنصب والإحتيال على المواطنين والإستيلاء على أموالهم.

أكدت معلومات وتحريات قطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة بالتنسيق مع أجهزة الوزارة المعنية قيام (عاطل"له معلومات جنائية" – مقيم بالقليوبية) بالنصب والإحتيال على المواطنين والإستيلاء على أموالهم من خلال إدعائه بقدرته على توفير فرص عمل لهم بإحدى الشركات "على خلاف الحقيقة".



عقب تقنين الإجراءات تم إستهدافه وأمكن ضبطه حال تواجده بدائرة مركز شرطة قليوب ، وبمواجهته أقر بنشاطه الإجرامى على النحو المشار إليه.

تم إتخاذ الإجراءات القانونية.





