محافظ القليوبية: نولى اهتماما كبيرا بتطوير المناطق الصناعية

ترأس الدكتور المهندس حسام عبد الفتاح، محافظ القليوبية، اجتماع مجلس إدارة المناطق الصناعية، في إطار جهود المحافظة المستمرة لبحث ومناقشة الطلبات المقدمة من المستثمرين، والتعرف على التحديات التي تواجههم، والعمل على إيجاد حلول عاجلة تضمن استمرار دوران عجلة الإنتاج، وجذب المزيد من الاستثمارات التي تسهم في تقليل الاستيراد وتحقيق الاكتفاء الذاتي.



وأكد المحافظ، خلال الاجتماع، أن محافظة القليوبية تولي اهتمامًا كبيرًا بقطاع الاستثمار، وتسعى لتهيئة مناخ جاذب أمام المستثمرين لإقامة مشروعات إنتاجية حقيقية، بما يسهم في توفير فرص عمل للشباب.

وشدد على أن الأجهزة التنفيذية بجميع قطاعاتها تعمل على تقديم الدعم الكامل للمستثمرين، تنفيذًا لتوجهات الدولة نحو تنمية المناطق الصناعية وتحقيق التنمية المستدامة.

تفعيل نظام الشباك الواحد

وفي خطوة لتبسيط الإجراءات، أعلن المحافظ عن توجه المحافظة لإنشاء “مكتب مستثمرين (الشباك الواحد)” داخل المناطق الصناعية، يضم ممثلي الجهات المعنية، وعلى رأسها هيئة الاستثمار وهيئة التنمية الصناعية، بهدف تسريع إجراءات التراخيص وتسهيل المعاملات، بما يحقق تواصلاً مباشرًا وفعالًا مع المستثمرين.

كما وجه المحافظ بتفعيل دور اللجنة الفنية (اللجنة التحضيرية) لسرعة فحص ودراسة الطلبات المقدمة، والبت فيها خلال فترات زمنية قصيرة، مع ضرورة التنسيق الكامل مع الجهات المعنية لتذليل أي معوقات، مؤكدًا أن المحافظة تدعم الاستثمار الجاد باعتباره أحد أهم محركات التنمية الاقتصادية.

وشهد الاجتماع استعراض عدد من الطلبات المقدمة من مستثمري منطقتي “الشروق” و“الصفا” الصناعيتين، والتي تضمنت مقترحات لتقسيط بعض المستحقات، والنظر في إلغاء غرامات على بعض الكيانات، فضلًا عن طلبات التنازل عن قطع أراضٍ أو تغيير النشاط، وفقًا للضوابط والقواعد المنظمة.

وقد وجه المحافظ بدراسة هذه الطلبات بعناية، والتيسير على المستثمرين في إطار القانون، بما يحقق التوازن بين الحفاظ على حقوق الدولة وتشجيع التوسع الاستثماري.

وفي ختام الاجتماع، أكد المحافظ حرص الدولة على تقديم حوافز إضافية لدمج القطاع غير الرسمي في المنظومة الرسمية، ورفع كفاءة الخدمات بالمناطق الصناعية، مشيرًا إلى أن الاستثمار يمثل الركيزة الأساسية لتحقيق التنمية بمحافظة القليوبية ومصر بوجه عام.