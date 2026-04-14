الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
محافظ القليوبية: نولى اهتماما كبيرا بتطوير المناطق الصناعية

إبراهيم الهواري

ترأس الدكتور المهندس حسام عبد الفتاح، محافظ القليوبية، اجتماع مجلس إدارة المناطق الصناعية، في إطار جهود المحافظة المستمرة لبحث ومناقشة الطلبات المقدمة من المستثمرين، والتعرف على التحديات التي تواجههم، والعمل على إيجاد حلول عاجلة تضمن استمرار دوران عجلة الإنتاج، وجذب المزيد من الاستثمارات التي تسهم في تقليل الاستيراد وتحقيق الاكتفاء الذاتي.


وأكد المحافظ، خلال الاجتماع، أن محافظة القليوبية تولي اهتمامًا كبيرًا بقطاع الاستثمار، وتسعى لتهيئة مناخ جاذب أمام المستثمرين لإقامة مشروعات إنتاجية حقيقية، بما يسهم في توفير فرص عمل للشباب.

وشدد على أن الأجهزة التنفيذية بجميع قطاعاتها تعمل على تقديم الدعم الكامل للمستثمرين، تنفيذًا لتوجهات الدولة نحو تنمية المناطق الصناعية وتحقيق التنمية المستدامة.

تفعيل نظام الشباك الواحد

وفي خطوة لتبسيط الإجراءات، أعلن المحافظ عن توجه المحافظة لإنشاء “مكتب مستثمرين (الشباك الواحد)” داخل المناطق الصناعية، يضم ممثلي الجهات المعنية، وعلى رأسها هيئة الاستثمار وهيئة التنمية الصناعية، بهدف تسريع إجراءات التراخيص وتسهيل المعاملات، بما يحقق تواصلاً مباشرًا وفعالًا مع المستثمرين.

كما وجه المحافظ بتفعيل دور اللجنة الفنية (اللجنة التحضيرية) لسرعة فحص ودراسة الطلبات المقدمة، والبت فيها خلال فترات زمنية قصيرة، مع ضرورة التنسيق الكامل مع الجهات المعنية لتذليل أي معوقات، مؤكدًا أن المحافظة تدعم الاستثمار الجاد باعتباره أحد أهم محركات التنمية الاقتصادية.

وشهد الاجتماع استعراض عدد من الطلبات المقدمة من مستثمري منطقتي “الشروق” و“الصفا” الصناعيتين، والتي تضمنت مقترحات لتقسيط بعض المستحقات، والنظر في إلغاء غرامات على بعض الكيانات، فضلًا عن طلبات التنازل عن قطع أراضٍ أو تغيير النشاط، وفقًا للضوابط والقواعد المنظمة. 

وقد وجه المحافظ بدراسة هذه الطلبات بعناية، والتيسير على المستثمرين في إطار القانون، بما يحقق التوازن بين الحفاظ على حقوق الدولة وتشجيع التوسع الاستثماري.

وفي ختام الاجتماع، أكد المحافظ حرص الدولة على تقديم حوافز إضافية لدمج القطاع غير الرسمي في المنظومة الرسمية، ورفع كفاءة الخدمات بالمناطق الصناعية، مشيرًا إلى أن الاستثمار يمثل الركيزة الأساسية لتحقيق التنمية بمحافظة القليوبية ومصر بوجه عام.

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

البنزين

زادت عالمياً..أسعار البنزين والسولار اليوم الثلاثاء 14 أبريل 2026

الدواجن

بعد انتهاء الأعياد.. أسعار الدواجن والبانيه تفاجئ الجميع

موعد حجز شقق الإسكان الاجتماعي 2026

موعد حجز شقق الإسكان الإجتماعي2026.. الشروط والأوراق

أسرع طريقة لتنظيف البيت والتخلص من الحشرات

ودّعي الهموش نهائيًا.. أسرع طريقة لتنظيف البيت والتخلص من الحشرات في يوم واحد فقط

لماذا سميت صلاة الفجر

لماذا سميت صلاة الفجر بهذا الاسم؟.. لسببين لا يعرفهما كثيرون

شيرين عبد الوهاب

مقطع مسرب يتسبب في تصدر شيرين عبد الوهاب التريند

سفينة حاويات

هجوم على سفينة حاويات قرب سواحل عمان

الذهب

أسعار الذهب في مصر اليوم الثلاثاء 14 أبريل 2026.. اعرف عيار 21 وصل كام؟

ترشيحاتنا

الأجهزة الكهربائية

الأجهزة الكهربائية: الصاج يدخل في 80% من الإنتاج وقرار الإغراق “صدمة” للصناع

خالد الصاوي

كاد يبكي على الهواء.. خالد الصاوي: رضا ربنا وحب الجمهور أنقذني من نفسي مرات عديدة|فيديو

جانب من الحلقة

كانت أكبر صدمة في حياتي.. خالد الصاوي يكشف تفاصل عثوره على رضيعة

بالصور

حكة وحرقان بين الأصابع.. تينيا القدم تنتشر بصمت.. طرق علاجها في البيت

حكة وحرقان بين الأصابع.. تينيا القدم تنتشر بصمت.. طرق علاجها في البيت
حكة وحرقان بين الأصابع.. تينيا القدم تنتشر بصمت.. طرق علاجها في البيت
حكة وحرقان بين الأصابع.. تينيا القدم تنتشر بصمت.. طرق علاجها في البيت

أول تعليق من شركة BYD على الحريق الضخم داخل مصنعها

حريق BYD
حريق BYD
حريق BYD

غزو الذباب في المنازل.. طرق فعّالة وسريعة للتخلص منه نهائيًا بدون مبيدات

غزو الذباب في المنازل.. طرق فعّالة وسريعة للتخلص منه نهائيًا بدون مبيدات!
غزو الذباب في المنازل.. طرق فعّالة وسريعة للتخلص منه نهائيًا بدون مبيدات!
غزو الذباب في المنازل.. طرق فعّالة وسريعة للتخلص منه نهائيًا بدون مبيدات!

إدارة شئون البيئة بالشرقية تنفذ حملات تفتيشية على 49 منشأة وتعدم 1440 كجم أغذية فاسدة

حملة مكبرة
حملة مكبرة
حملة مكبرة

فيديو

سيد رجب

سيد رجب يساند زوجته في جنازة والدها.. فيديو

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: أحببتك لأنك كنت نقصًا يشبهني

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: اليوم العالمي للتوحد.. بين الوعي الشكلي والحق في حياة كريمة

د. عصام محمد عبد القادر

د. عصام محمد عبد القادر يكتب: الزوجة.. منبع العطاء

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: الفراعنة والحداثة

خالد الشناوي

خالد الشناوي يكتب : جولة في شارع الأشراف

المزيد