في جولة مفاجئة.. مدير تعليم القليوبية يحيل مدير مدرسة بشبرا للتحقيق

أجرى الدكتور ياسر محمود، مدير مديرية التربية والتعليم بالقليوبية، جولة تفقدية مفاجئة بعدد من مدارس إدارة غرب شبرا التعليمية، لمتابعة مدى الانضباط والالتزام بالقرارات الوزارية المنظمة للعمل داخل المدارس.

جاء ذلك تحت رعاية وزير التربية والتعليم والتعليم الفني محمد عبد اللطيف، ومحافظ القليوبية الدكتور حسام الدين عبد الفتاح، وفي إطار المتابعة الميدانية المستمرة لانتظام العملية التعليمية.

رافقه خلال الجولة عادل داود، مدير عام إدارة غرب شبرا التعليمية، حيث شملت الزيارة مدارس: شبرا الخيمة الثانوية بنات، شبرا البلد الرسمية للغات، والناصر الابتدائية المشتركة.



نسب حضور الطلاب



وتفقد مدير المديرية الفصول الدراسية والمعامل، كما تابع السجلات الإدارية ونسب حضور الطلاب والمعلمين، للوقوف على مدى انتظام سير العملية التعليمية.



وخلال زيارته لمدرسة الناصر الابتدائية المشتركة، رصد عددًا من المخالفات المتعلقة بعدم الالتزام بالتعليمات والضوابط الوزارية، وعلى الفور أصدر قرارًا بإحالة مدير المدرسة للتحقيق العاجل بديوان الإدارة.

كما وجه بتشكيل لجنة فورية لمتابعة أوضاع المدرسة والعمل على تلافي السلبيات المرصودة، مؤكدًا أنه لا تهاون مع أي تقصير يمس مصلحة الطلاب أو يؤثر على استقرار العملية التعليمية.

وفي سياق متصل، أشاد مدير المديرية بمستوى الانضباط والجهود المبذولة داخل مدرستي شبرا الخيمة الثانوية بنات وشبرا البلد الرسمية للغات، مشددًا على ضرورة الاستمرار في تقديم خدمة تعليمية متميزة وتهيئة بيئة تعليمية مناسبة للطلاب.

وأكد الدكتور ياسر محمود أن “جودة التعليم تبدأ من الانضباط، ومكاتبنا ليست في الدواوين بل بين أبنائنا الطلاب داخل الفصول، لضمان مستقبل يليق بمصر”.

