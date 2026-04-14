مقتل شخص وإصابة 4 آخرين.. الداخلية تكشف تفاصيل مشاجرة القليوبية

كشفت الأجهزة الأمنية ملابسات مقطع فيديو تم تداوله بمواقع التواصل الاجتماعى، تضمن حدوث مشاجرة بالأسلحة النارية بين عدد من الأشخاص ووفاة أحدهم بالقليوبية.

بالفحص، تبين أنه بتاريخ 13 الجارى، تلقى قسم شرطة ثان شبرا الخيمة بلاغا بحدوث مشاجرة بين طرف أول: عاطل، له معلومات جنائية، توفى إثر إصابته بطلق نارى، وطرف ثان: 4 أشخاص، لاثنين منهم معلومات جنائية، جميعهم مقيمون بدائرة القسم، لخلافات مالية بينهم، قام على أثرها الطرف الثانى بالتعدى على الأول باستخدام أسلحة نارية كانت بحوزتهم، وإحداث إصابته التى أودت بحياته، وكذا إصابة 4 أشخاص آخرين تصادف مرورهم بمحل الواقعة.

أمكن ضبط الطرف الثانى فى حينه، وبحوزتهم الأسلحة النارية المستخدمة فى التعدى (بندقية آلية، وبندقية خرطوش، و2 فرد خرطوش).

بمواجهتهم، اعترفوا بارتكاب الواقعة على النحو المُشار إليه.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية، وتولت النيابة العامة التحقيق.



