أحمد موسى يكشف تفاصيل اتصال جو بايدن بـ الرئيس السيسي

كشف الإعلامي أحمد موسى، تفاصيل الاتصال الذي تلقاه الرئيس عبد الفتاح السيسي، من نظيره الأمريكي جو بايدن، بشأن الأوضاع في قطاع غزة.

وكتب أحمد موسى عبر منصة “إكس”: “تلقى الرئيس عبد الفتاح السيسي اتصالا هاتفيا من الرئيس الأمريكي جو بايدن، تناول العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة، واتفقا على خطورة الموقف الحالي، وأهمية احتوائه، وحماية المدنيين، وإدخال المساعدات إلى غزة، كما ناقشا جهود إحياء ودفع مسيرة السلام”.

وفي وقت سابق، وخلال برنامجه “علي مسئوليتي” المذاع عبر قناة “صدي البلد”، قال الإعلامي أحمد موسى: إن مصر تستعد لأسوأ السيناريوهات، وأنها الدولة الوحيدة التي جهزت جيشها بشكل كامل لمواجهة التحديات.

وأشار موسى، إلى تقرير لمحلل سياسي روسي، يتناول ما يحدث في غزة، وكشف عن خطة إسرائيل المستقبلية، وقال: إن الاحتلال الإسرائيلي يسعى لفرض خطة إجبارية على سكان غزة؛ لجعلهم يهاجرون إلى الحدود المصرية.

وأوضح أن إسرائيل ترغب في إغلاق ملف القضية الفلسطينية بالقوة، وتجبر أهالي غزة على دخول سيناء، وهذه هي الخطة التي تسعى إليها دولة الاحتلال.