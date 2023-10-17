عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

أحمد موسى يكشف تفاصيل اتصال جو بايدن بـ الرئيس السيسي

صدى البلد

كشف الإعلامي أحمد موسى، تفاصيل الاتصال الذي تلقاه الرئيس عبد الفتاح السيسي، من نظيره الأمريكي جو بايدن، بشأن الأوضاع في قطاع غزة.

وكتب أحمد موسى عبر منصة “إكس”: “تلقى الرئيس عبد الفتاح السيسي اتصالا هاتفيا من الرئيس الأمريكي جو بايدن، تناول العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة، واتفقا على خطورة الموقف الحالي، وأهمية احتوائه، وحماية المدنيين، وإدخال المساعدات إلى غزة، كما ناقشا جهود إحياء ودفع مسيرة السلام”.

وفي وقت سابق، وخلال برنامجه “علي مسئوليتي” المذاع عبر قناة “صدي البلد”، قال الإعلامي أحمد موسى: إن مصر تستعد لأسوأ السيناريوهات، وأنها الدولة الوحيدة التي جهزت جيشها بشكل كامل لمواجهة التحديات.

وأشار موسى، إلى تقرير لمحلل سياسي روسي، يتناول ما يحدث في غزة، وكشف عن خطة إسرائيل المستقبلية، وقال: إن الاحتلال الإسرائيلي يسعى لفرض خطة إجبارية على سكان غزة؛ لجعلهم يهاجرون إلى الحدود المصرية.

وأوضح أن إسرائيل ترغب في إغلاق ملف القضية الفلسطينية بالقوة، وتجبر أهالي غزة على دخول سيناء، وهذه هي الخطة التي تسعى إليها دولة الاحتلال.

اتصال الرئيس الأمريكي أحمد موسى يكشف إدخال المساعدات أحمد موسى الأمريكي جو بايدن الرئيس عبد الفتاح السيسي الفلسطين المساعدات إلى غزة القضية الفلسطينية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

4 بنوك مصرية تستقبل ملايين الدولارات.. هدية أوروبية للاقتصاد المصري

عاجل.. إيقاف مباراة السويد وبلجيكا في تصفيات أمم أوروبا بسبب مصرع مشجعين

بعد حملة المقاطعة| دليفري في ماكدونالدز يكشف قصة "أوردر" الفجر: “بـ 1650 جنيه وصاحبه قفل السكة”

90مليون جنيه من إمام عاشور.. ميدو يكشف موقف أحمد فتوح مع الزمالك

استدرجها لمنزله وتعدى عليها .. العثور على جثة طالبة الشرقية المتغيبة| تفاصيل

صدمت الجمهور.. زوجة مطرب شهير تتفاعل مع منشور فنانة إسرائيلية عن الحرب

أطفال للبيع وبأعمار مختلفة.. ما القصة؟| صور

رقص ابنة غادة عادل.. شاهد حفل زفاف المخرج مجدي الهواري

ترشيحاتنا

هاني العتال: أرفض تقسيط غرامة كهربا ومتمسك ببقاء فتوح وزيزو في الزمالك

إسرائيل تعلق الصادرات الأمنية لكولومبيا بعد إعلان طرد سفيرها

إسرائيل تأمر المدنيين في 28 قرية على طول حدودها الشمالية مع لبنان بالإخلاء القسري

عمرو أديب يكشف سبب عدم فتح معبر رفح ودخول المساعدات للأشقاء الفلسطينيين

هل يثاب الكافر على فعل الخير في الدنيا؟.. داعية تحسم الجدل

نفاذ آمن ومساعدات عاجلة.. 4 اتصالات دولية تكشف دور مصر لإنقاذ غزة

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

أطفال للبيع وبأعمار مختلفة.. ما القصة؟| صور

تركيا.. عريس يقضي ليلة زفافه في السجن والسبب صادم

بعد قبلة عمرو دياب لها.. داليا خليل تظهر بإطلالة تعود للتسعينيات

فيديو يبكي القلوب لأم فلسطينية تفقد صغارها في غزة

فيديو

خبر أفرح الملايين .. مفاجأة حول الطفل الفلسطيني باسل أبو مرسة وصورته مع والدته /فيديوجراف

هالة صدقي: أقدم شخصية صاحبة ناد رياضي في كتف قانوني.. فيديو

حسن مش بيعبرني وهرجع قريب.. إيمي سمير غانم تكشف عن تفاصيل فترة غيابها عن الفن

بـ غطاء رأس.. لينا أحمد الفيشاوي تثير الجدل بصورة جديدة |شاهد

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. هشام فريد

هشام فريد يكتب: مصر العظمى مفتاح الحل في المنطقة

كابتن عمرو صبحي

عمرو صبحي يكتب: مطار العريش قِبلة أنظار العالم

أحمد سالم

أحمد سالم يكتب: فطنة مصر.. وميزان الغرب الأعوج

هند عصام

هند عصام تكتب: تويا .. ليتها تحيا

نهى زكريا

نهى زكريا تكتب: إنسانية ضائعة يا ولاد الحلال

د. أحمد حسن رمضان

أحمد حسن رمضان يكتب: عن براء أتحدث

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: طوفان الأقصى والسيوف الحديدية

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: الحكم بعدم الدستورية والمراكز القانونية

اﻟﻤﺰﻳﺪ