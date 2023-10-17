بنك قناة السويس يدعم العاملات للكشف عن سرطان الثدي بالتعاون مع «بهية»

نظم بنك قناة السويس بالتعاون مع مؤسسة بهية للاكتشاف المبكر وعلاج سرطان الثدي، فاعلية خاصة لموظفات البنك تحت عنوان "عشان ليكي كل الأهمية.. اطمني مع بهية"؛ احتفالاً بشهر التوعية عن سرطان الثدي، والذي يتم الاحتفال به في شهر أكتوبر من كل عام.



شملت الفاعلية تنظيم زيارة للمستشفى ضمت مجموعة من السيدات العاملات بالبنك لإجراء الكشف الطبي المجاني، بجانب تنظيم ندوة توعية، بالتعاون مع مؤسسة بهية، حيث تم شرح أهمية الكشف المبكر عن مرض سرطان الثدي، والتعرف على طرق العلاج المتاحة، وكيفية الوقاية منه، كما تم توزيع هدايا تذكارية من البنك للمحاربات.

يأتي ذلك حرصا من البنك على دعم صحة السيدات العاملات وتسهيل اتخاذ خطوة الفحص المبكر والاطمئنان على صحتهم.

وسبق لبنك قناة السويس خلال عام 2019، تنفيذ محاضرات توعية وكشف مجاني لموظفاته داخل مقر البنك ، انطلاقا من إيمان البنك بالدور الهام للمرأة المصرية و دعمة للصحة.



وتعد مؤسسة بهية أكبر مؤسسة في مصر متخصصة في الكشف المبكر وعلاج سرطان الثدي، إذ تقدم المؤسسة خدماتها مجانًا للسيدات في جميع أنحاء مصر.



جدير بالذكر أن بنك قناة السويس قام بدعم مؤسسة بهية للاكتشاف المبكر وعلاج سرطان الثدي، بالمساهمة في كفالة جزء من تكلفة الجهاز الطبي الهام ( Incubator ) والذى سيكون متواجد بمعمل الميكروبيولوجي بمستشفى بهية الشيخ زايد.



كما أتاح بنك قناة السويس إمكانية التبرع لمؤسسة بهية من خلال القنوات الإلكترونية المقدمة من البنك وخدمة الإنترنت البنكي، أو عن طريق الدفع عبر حساب مؤسسة بهية رقم 66666666 في جميع فروع بنك قناة السويس الـ 50 على مستوى الجمهورية.



يأتي ذلك في إطار إدراك البنك لدوره المجتمعي نحو كافة أفراد المجتمع، وتحقيقا لأهداف التنمية المستدامة في مجال الصحة من خلال تقديم الدعم اللازم لمؤسسات المجتمع المدني والتي تلعب دورا هاما في دعم ومساندة المجتمع المصري.