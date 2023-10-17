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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

أحمد سامي: أداء المنتخب أمام الجزائر أعطى طمأنينة للجمهور والجهاز الفني

صدى البلد

أعرب أحمد سامي، المدير الفني لنادي سموحة، عن سعادته بأداء منتخب مصر خلال مباراة الجزائر الودية، والتي انتهت بالتعادل الإيجابي بهدف لمثله.

وقال أحمد سامي، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي هاني حتحوت، عبر برنامج «الماتش»، عبر قناة «صدى البلد»، «أنا لم أرى المنتخب بهذا المستوى منذ فترة طويلة، سواء من الناحية الفنية أو الناحية الهجومية أو التحولات الهجومية إلى جانب الروح القتالية للاعبين».

وأضاف: «أنا سعيد من بعد المباراة والأداء أعطى طمأنينة للجمهور والجهاز الفني، وشكل مختلف للمنتخب لم أراه من فترة يبقى مسألة الاستمرارية في هذا الأداء».

أحمد سامي: لم أرى المنتخب بهذا المستوى منذ فترة طويلة.. فيديو

وتابع سامي: «منتخب مصر كبير جدًا ولديه لاعبون كبار على رأسهم محمد صلاح.. المباراة تعطي دفعة للمنتخب في كأس أمم أفريقيا».

وأشار أحمد سامي إلى أن الشكل الذي ظهر به منتخب مصر من أفضل تشكيلات منتصف الميدان سواء فيما يتعلق بتواجد محمد النني مع حمدي فتحي وأحمد سيد زيزو.

وقال أحمد سامي: «أنا سعيد بأداء محمد عبد المنعم وأتمنى له أن يحترف في الدوري الإنجليزي، وهذا سيفيد الأهلي».

احمد سامي هاني حتحوت منتخب مصر الجزائر مصر

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