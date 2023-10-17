الصناعات الغذائية تكشف الهدف من مبادرة خفض أسعار السلع

أكد أشرف الجزايرلي، رئيس غرفة الصناعات الغذائية باتحاد الصناعات، أن الهدف من مبادرة خفض أسعار السلع، هو تحقيق أسعار تنافسية أكثر في السوق لخفض نسبة التضخم، وأن هناك عدة إجراءات تم اتخاذها لتحقيق ذلك.



وقال أشرف الجزايرلي، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج "الحكاية"، عبر فضائية "ام بي سي مصر"، أنه تم تخفيض سعر كيلو السكر إلى 27 جنيهًا وتخفيض نسبة الزيت الخليط بين 15% و20%.

محافظات الجمهورية



وتابع رئيس غرفة الصناعات الغذائية باتحاد الصناعات، أن تعميم مبادرة خفض أسعار السلع الأساسية ستكون على مستوى جميع محافظات الجمهورية، وسيكون هناك رقابة على المنافذ للتأكد من تطبيق المبادرة.