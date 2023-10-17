محافظ أسيوط يتفقد المشروعات الاستثمارية والسكنية الجارى تنفيذها.. تفاصيل

تفقد اللواء عصام سعد محافظ أسيوط، بعض المشروعات الاستثمارية والسكنية الجارى تنفيذها بمدينة أسيوط الجديدة ، وذلك للوقوف على الموقف التنفيذى للمشروعات وأعمال التطوير بالمدينة وذلك في إطار اهتمام الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية بتنمية الصعيد وإقامة مجتمعات عمرانية متكاملة جديدة جاذبة للسكان وتحقق المزيد من الفرص الاستثمارية وفقًا لاستراتيجية التنمية المستدامة ورؤية مصر 2030...جاء ذلك بحضور المهندسة جيهان عمار رئيس جهاز مدينة أسيوط الجديدة ،وعبد الرؤوف النمر رئيس مركز ومدينة الفتح .



حيث نفقد المحافظ أعمال انشاء مجمع تخزين اقليمي للمواد الغذائية واللحوم التابع لإحدى الشركات الخاصة بمدينة أسيوط الجديدة واستمع إلى شرح لاستثمارات الشركة وأهمية مشروعها بأسيوط الجديدة ثم تفقد أعمال إنشاء أكبر مول تجاري بمدينة أسيوط الجديدة والتابع لإحدى شركات القطاع الخاص في التطوير العقاري والذي يجري إنشاؤه على مساحة 19 فدان ويضم تجمع سكني واستثماري كبير وفقًا لأحدث المواصفات العالمية واستمع إلى شرح لمراحل تنفيذ المشروع.

وقال المحافظ أن مدينة أسيوط الجديدة تعتبر توسع عمراني وتنموى جديد للمحافظة وساهمت في جذب استثمارات جديدة للمحافظة وتوفير الآلاف من فرص العمل المباشرة وغير المباشرة لأهالي المحافظة ، لافتًا إلى أن استثمارات المدينة حتى الآن تجاوزت 6 مليار جنيه معلنًا دعمه الكامل لتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين بالمدينة ، مؤكدًا أن خدمة المواطنين وتلبية مطالبهم واحتياجاتهم تأتي على رأس أولوياته وتسعى جميع الأجهزة التنفيذية لتلبية وتحقيق آمال وطموحات المواطن والحفاظ على المصلحة العامة مشيرًا إلى أن مدينة أسيوط الجديدة تأتي ضمن المدن الحضارية على مستوى الجمهورية حيث يتوافر بها كافة الخدمات اللازمة لسبل الحياة وتم تزويدها بالعديد من الخدمات لجذب عدد أكبر من السكان وتنظيم منظومة النقل لتسهيل حركة المواطنين إلى المدينة وداخلها وتشجيعهم على الإقامة بها لافتًا إلى البدء في أعمال توسعة وتطوير طريق "أسيوط الجديدة الحر" بطول 10.5 كم تتضمن توسعة وإزدواج الطريق ليتكون من 3 حارات بكل اتجاه ويربط القرى المجاورة للطريق عن طريق بعض الانفاق التي لاتعوق الحركة المرورية وتساهم في منع الحوادث المرورية في مداخل القرى مؤكدًا على اهتمام الدولة بالمدن الجديدة تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي وتوفير كافة الخدمات بها وتوفير كافة متطالبات سكانها.



وأشارت المهندسة جيهان عمار رئيس جهاز مدينة أسيوط الجديدة إلى أن المدينة تم انشائها بالقرار الجمهورى رقم 194 لسنة 2000 وتم انشائها على مساحة 30.3 ألف فدان ويبلغ عدد سكانها 45 ألف نسمة وتجاوزت استثماراتها حوالي 6 مليار جنيه وتضم منطقة تكنولوجية اقيمت على مساحة 40 فدان وتم إنشاء المرحلة الأولى منها وتضم تجمعات سكنية جديدة بلغت حوالى 59 ألف و164 وحدة سكنية وبلغ عدد وحدات الإسكان الاجتماعي المنفذة حتى الآن 11 الف و688 وحدة وتم تخصيص عدد 4278 وحدة منها وجارى تنفيذ 240 وحدة فضلا عن 139 عمارة سكنية للاسكان الاجتماعي وتم انشائها بتكلفة مليار جنيه بالتوسعات الجنوبية الشرقية لمدينة أسيوط الجديدة بإجمالي عدد وحدات سكنية بلغت 3336 وحدة سكنية جارى طرحها للمواطنين.

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