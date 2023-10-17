بمشاركة مؤسسة «أبو العينين».. اصطفاف سيارات التحالف الوطني لتوزيع المواد الغذائية بالشرقية

شهد الدكتور أحمد عبد المعطي، نائب محافظ الشرقية، منذ قليل، اصطفاف عدد من السيارات النقل المحملة بالمواد الغذائية، وبمشاركة مؤسسة “أبو العينين” للنشاط الاجتماعي والثقافي بالتعاون مع التحالف الوطني، حيث وصل "قطر خير التحالف” المتجه إلى الأسر الأكثر احتياجا بمحافظة الشرقية.

وتفقد نائب محافظ الشرقية السيارات المشاركة في القافلة وتفقد المواد الغذائية، مشيرا إلى أنه من المقرر أن يتم توزيع كراتين تتضمن سلعا ومنتجات غذائية، وملابس وشنط مدرسية وغيرها من المستلزمات الغذائية التي تهم الأسر المستحقة.

كانت مدينة الزقازيق بمحافظة الشرقية، وتحديدا أرض المحلج، شهدت اصطفاف عشرات السيارات المشاركة في القافلة، والتي ستنطلق بمشاركة مؤسسة “أبو العينين” للعمل الخيري والاجتماعي والتحالف الوطني إلى قري محافظة الشرقية.

على جانب آخر، اصطفت قوافل الإغاثة الإنسانية من قبل التحالف الوطني ومؤسسة أبو العينين للعمل الخيري، داخل معبر رفح من الجانب المصري؛ في انتظار فتحه تمهيدا لإيصال المساعدات إلى الجانب الفلسطيني.

وتحركت قوافل المساعدات الإنسانية المصرية، من داخل الحدود المصرية باتجاه معبر رفح البري فى الساعات الأولى من صباح اليوم الثلاثاء ؛ للتوجه إلى أهالي فلسطين في قطاع غزة.