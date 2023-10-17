عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

16 شركة مصرية تلتقي بـ سيكا الدولية لتصدير الكيماويات إلى أمريكا

جانب من اللقاءات
جانب من اللقاءات

التقت 16 شركة مصرية في قطاع الكيماويات والأسمدة بمسئولي شركة سيكا الأمريكية لمعاينة منتجاتهم بهدف تصديرها إلى الولايات المتحدة الأمريكية وذلك على هامش فعاليات مؤتمر الموردين الأول الذي تم بالتعاون مع المجلس التصديري للصناعات الكيماوية والأسمدة والمجلس التصديري لمواد البناء الحراريات والسلع المعدنية والتشييد والبناء بحضور شركة سيكا الأميركية وعدد من الشركات المصرية في إطار مشروع الصادرات في مصر المُمول من الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية.

ويهدف الي ربط الشركات المصرية المختارة بممثلين دوليين من سيكا الأمريكية لاستكشاف فرص التصدير ومناقشة متطلبات قطاعي المواد الكيميائية ومواد البناء.
.
قال خالد أبو المكارم رئيس المجلس التصديري للصناعات الكيماوية والأسمدة "نسعى دائما لإيجاد الفرص المميزة للشركات أعضاء المجلس للتصدير إلى أسواق جديدة وإثبات قدرة المنتج المصري على التنافس في الأسواق الكبرى".


وأعلن محمد مجيد المدير التنفيذي للمجلس التصديري للصناعات الكيماوية والأسمدة أنه تم الإعداد والترتيب للمؤتمر منذ أكثر من شهر تقريبا لاختيار الشركات المصرية بعناية من حيث مدى توافق منتجاتهم مع المطلوب من شركة سيكا الأميركية ووقع الاختيار على أكثر من خمسة عشر شركة مطابقة للمواصفات المطلوبة فضلا عن إتاحة الفرصة لباقي الشركات للحضور من خلال حلقة نقاش لمناقشة الموضوعات المتعلقة بالفرص والتحديات وأفضل الممارسات في تلبية متطلبات لإكساب الشركات الحضور خبرة عملية من مثل تلك اللقاءات وذلك في إطار دعم المجلس للشركات الأعضاء وزيادة حجم صادرات القطاع.


وأوضح يحيى المنشاوي مدير التطوير والتعاون الدولي بالمجلس التصديري للصناعات الكيماوية الأسمدة أنه تم الترتيب للقاءات ثنائية وفق مواعيد محددة لكل شركة مصرية مع الممثلين الأميركيين لشركة سيكا واللذين حضروا خصيصا للمؤتمر.

الأمريكية التصديرى التصديرى للصناعات الكيماوية التصديري لمواد البناء الشركات المصرية الكيماويات والأسمدة المتحدة الأمريكية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

دورك انتهى.. رضا عبد العال يصدم نجم منتخب مصر

لا يطاق.. مدرب الجزائر يهاجم محمد الشناوي لهذا السبب

300 جنيه مرة واحدة|تراجع أسعار الذهب بعد موجة ارتفاع قوية.. وعيار21 مفاجأة

لا في مصر ولا الأردن .. الملك عبد الله: استقبال اللاجئين خط أحمر

مسئول فلسطيني: مستشفيات غزة ستتوقف عن العمل خلال ساعات

أفعال لا أقوال.. أول رد من منتخب مصر على الهجوم ضد محمد صلاح

«سبحانك يا الله».. حورية فرغلي تعود إلى جمالها السابق في ظهور لافت «فيديوجراف»

أول تعليق من الاحتلال الإسرائيلي على فيديو الأسيرة لدى المقاومة الفلسطينية

ترشيحاتنا

رضا عبد العال يوجه رسالة مؤثرة لـ محمد صلاح

لعبة القط والفأر.. محللون: الهجوم البري للاحتلال سيكون فوضى كاملة وحرب إبادة

بيجبرني أركع له وبياخد حقه بالقوة.. مأساة حسناء الشرقية مع عنف زوجها.. مستندات

استئصال الورم السرطاني.. تحذير خطير من الحرس الثوري لإسرائيل من صدمة أخرى

قرار حكومي.. موعد انتهاء التوقيت الصيفي رسميا

الحملة الرسمية لـ السيسي تستقبل وفد الاتحاد العام للغرف التجارية بمقرها الرسمي

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بسبب مارلين مونرو.. قصة كراهية أنيس منصور لـ أرثر ميلر

ألفاظ خارجة دفعت للهجوم عليهم.. فنانون فى مرمى النيران بسبب لايفات التيك توك

شاهد..ردة فعل صادمة من يوتيوبر شهير عضه ثعبان أثناء بث مباشر في الهند

أول رد فعل من وزارة الثقافة الفلسطينية بعد اعتقال الفنانة دلال أبو آمنة

فيديو

«سبحانك يا الله».. حورية فرغلي تعود إلى جمالها السابق في ظهور لافت «فيديوجراف»

75 جنيها انخفاضا في عيار 21.. تحرك جديد في أسعار الذهب اليوم

أوردر الفجر.. دليفري يكشف قصة مقاطعة ماكدونالدز| فيديو جراف

مسكته من شعره.. فنانة تكشف تفاصيل تعرضها للتحرش في الشارع /فيديوجراف

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. هشام فريد

هشام فريد يكتب: مصر العظمى مفتاح الحل في المنطقة

كابتن عمرو صبحي

عمرو صبحي يكتب: مطار العريش قِبلة أنظار العالم

أحمد سالم

أحمد سالم يكتب: فطنة مصر.. وميزان الغرب الأعوج

هند عصام

هند عصام تكتب: تويا .. ليتها تحيا

نهى زكريا

نهى زكريا تكتب: إنسانية ضائعة يا ولاد الحلال

د. أحمد حسن رمضان

أحمد حسن رمضان يكتب: عن براء أتحدث

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: طوفان الأقصى والسيوف الحديدية

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: الحكم بعدم الدستورية والمراكز القانونية

اﻟﻤﺰﻳﺪ