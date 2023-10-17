انتصارات العصور تجذب مسافري متحف مطار القاهرة

شهد معرض "انتصارات عبر العصور" المقام في متحف مطار القاهرة مبنى الركاب 3، زخما في زيارات الزائرين والمسافرين عبر المطار، وذلك خلال سفرهم أو زيارتهم.

ويعقد متحف مطار القاهرة بمبنى الركاب 3، معرض “انتصارات عبر العصور” بمناسبة انتصارات السادس من أكتوبر، واحتفالا بذلك النصر العظيم الذى يدرس حتي اليوم ويحتفي به المصريون.

على جانب آخر، قام أمناء المتحف بشرح معرض انتصارات عبر العصور، وتنظيم جولة إرشادية بالمتحف لشرح أبرز مقتنياته والتي نالت إعجاب الزوار والمسافرين.

يذكر أن متحف مطار القاهرة يعرض مجموعة من أبرز القِطَع الأثرية التي يستطيع من خلالها الزائر أن يحيا في عبق تاريخ مِصر الخالد في مختلف عصوره المتتابعة، تلك القِطَع التي تُمَـثِّل مرآة لحضارات وفنون مِصر المختلفة بدايةً من العصر الفرعونيّ مرورًا بالعصرين اليونانيّ الرومانيّ فضلًا عن الفن القبطيّ نهايةً بالعصر الإسلاميّ والحديث.

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