اختصاصات المجلس القومي للطفولة والأمومة بالقانون الجديد

شهدت لجنة التضامن الاجتماعي بمجلس النواب برئاسة الدكتور عبد الهادى القصبى، رئيس لجنة التضامن الاجتماعى بمجلس النواب، مطالبات بضرورة إصدار قانون المجلس القومي للطفولة والأمومة قريبا ليتفق مع المحددات الدستورية .

وحدد القانون اختصاصات المجلس القومي للطفولة والأمومة والتي تتمثل في:



اقتراح السياسة العامة فى مجال الطفولة والأمومة.



متابعة وتقييم تطبيق السياسة العامة والخطة القومية للطفولة والأمومة ومتابعة تنفيذها وحل المشاكل التي تواجههم.



جمع المعلومات والإحصائيات والدراسات المتاحة في المجالات المتعلقة بالطفولة والأمومة.

تشجيع النشاط التطوعي وتوسيع حجمه وقاعدته في مجال الطفولة والأمومة



إبداء الرأي في مشروعات القوانين والاتفاقيات الدولية والإقليمية والقرارات المتعلقة بالمجلس ومجال عمله



عقد المؤتمرات والندوات وحلقات النقاش واقتراح البرامج الثقافية والتعليمية والإعلامية المناسبة والبحث في الموضوعات التي تخص الطفولة والامومة وحقوقهما، وتلقى الشكاوى في مجال حقوق الطفولة والأمومة.

دراسة أي موضوعات أخرى تتعلق بحقوق الطفولة والامومة، تحيلها أي جهة معنية للمجلس.

ابلاغ السلطات العامة بأي انتهاكات تتعلق بالطفولة والأمومة.

تنظيم عقد الاجتماعات.