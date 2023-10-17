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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

بعد حلاقة ابنته شعرها زيرو.. رد فعل غير متوقع من أحمد الفيشاوي

صدى البلد

تجاهل الفنان أحمد الفيشاوي الأخبار المنتشرة عن ابنته لينا وحلق شعرها على الزيرو وارتدائها الصليب.

ونشر "الفيشاوي" عبر حسابه على إنستجرام فيديو يدعم فيه للقضية الفلسطينية وكتب: "كفاية دم وكفاية حرب".

كشفت الدكتورة سلوى عبد الباقي، سر قيام حفيدتها لينا أحمد الفيشاوي، بحلاقة شعرها زيرو خلال الأيام الماضية، بشكل فاجأ جميع محبيها على مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة.

وقالت الدكتورة سلوى عبد الباقي، في تصريحات خاصة لـ موقع صدى البلد، إن حفيدتها لينا أحمد الفيشاوي، حلقت شعرها زيرو، للتبرع به لمرضى السرطان، مشيرة إلى أنها كانت تظن أن «لينا» سوف تقوم بقصه قليلًا ولكن تفاجأت بأنها حلقته زيرو.

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وتابعت، أن لينا تقوم بحلاقة شعرها كل فترة تضامنًا مع مرضى السرطان وللتبرع به، ولكن هذه المرة حلقته بالكامل، موضحة أنها تفاجأت بذلك من أخر مقابلة جمعتهما قبل شهر، حيث سافرت إلى لينا وأمها هند الحناوي، إلى لندن.

وردَّت الدكتورة سلوى عبد الباقي، على ما تردد من أنباء حول ارتداء حفيدتها - لينا أحمد الفيشاوي - سلسلة بها صليب، وإثارة الجدل على السوشيال ميديا.

وقالت جدة لينا أحمد الفيشاوي، في تصريحات خاصة لموقع صدى البلد الإخباري، إنه لا صحة لارتداء حفيدتها لـ الصليب لأنها مسلمة أبًا وأمًا، مشيرة إلى أن السوشيال ميديا تفتعل الأزمات والشائعات بين الحين والآخر.

احمد الفيشاوي التواصل الاجتماع السوشيال ميديا الفنان أحمد الفيشاوى تصريحات خاصة حلقت شعرها زيرو سلوى عبد الباقي

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