عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

نشرة الفن| أحد ظهور لـ لينا الفيشاوي.. فارق العمر بين مجدي الهواري ودنيا عبد المعبود.. زوجة مطرب شهير تتفاعل مع منشور فتاة إسرائيلية

صدى البلد

نشر قسم الفن على مدار الساعات الماضية، عددا من الأخبار المحلية والعالمية، نرصد أبرزها فيما يلي:

بـ غطاء رأس.. لينا أحمد الفيشاوي تثير الجدل بصورة جديدة |شاهد

نشر قسم الفن على مدار الساعات الماضية عدد من الأخبار المحلية والعالمية
ظهرت لينا أحمد الفيشاوي، في صورة نشرتها عبر حسابها الخاص على تطبيق تطبيق انستجرام.


خالد زكي: راض تماما عن مشواري الفني لأنه كان وليد الاختيار


كشف الفنان خالد زكى عن مدى رضائه على مشواره الفنى الذى قدم

 


رقم صادم.. فارق العمر بين مجدي الهواري وزوجته دنيا عبد المعبود


احتفل أمس المخرج مجدى الهوارى بزفافه على الاستايلست دنيا عبد المعبود

 

صدمت الجمهور.. زوجة مطرب شهير تتفاعل مع منشور فنانة إسرائيلية عن الحرب


صدمت اللبنانية “كارلا”، زوجة الفنان هيثم سعيد، متابعيها من الوطن العربي

لينا الفيشاوي اخبار مجدى الهوارى الاستايلست دنيا عبد المعبود خالد ذكي

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

4 بنوك مصرية تستقبل ملايين الدولارات.. هدية أوروبية للاقتصاد المصري

عاجل.. إيقاف مباراة السويد وبلجيكا في تصفيات أمم أوروبا بسبب مصرع مشجعين

بعد حملة المقاطعة| دليفري في ماكدونالدز يكشف قصة "أوردر" الفجر: “بـ 1650 جنيه وصاحبه قفل السكة”

90مليون جنيه من إمام عاشور.. ميدو يكشف موقف أحمد فتوح مع الزمالك

استدرجها لمنزله وتعدى عليها .. العثور على جثة طالبة الشرقية المتغيبة| تفاصيل

صدمت الجمهور.. زوجة مطرب شهير تتفاعل مع منشور فنانة إسرائيلية عن الحرب

أطفال للبيع وبأعمار مختلفة.. ما القصة؟| صور

رقص ابنة غادة عادل.. شاهد حفل زفاف المخرج مجدي الهواري

موضوعات متعلقة

أخبار الفن| رد حورية فرغلي على تصريحات ريم حسن .. زفاف مجدى الهواري .. حقيقة إحياء نانسى عجرم حفل زفاف إسرائيلي

مساؤكم سعيد رغم كل الأحداث الحزينة.. نبيلة عبيد بعد تكريمها بالإسكندرية

سهير المرشدي أبرز المكرمين فى الدورة الخامسة من ملتقي القاهرة للمسرح الجامعي

أشعار أبكتني .. ميريام فارس تساند شقيقتها بعد إصدار كتابها

مش هتستحملي اللى هيحصلك .. حورية فرغلي ترد على تصريحات ريم طارق

أحمد سعد يروج لأحدث أغانية تضامنًا مع حرب غزة

أتبرعوا من خلال اليونسيف ..دنيا سمير غانم تدعو لدعم ضحايا غزة

الوصفة الزوجية.. إسلام جمال يروج لأحدث أعماله

ترشيحاتنا

هاني العتال: أرفض تقسيط غرامة كهربا ومتمسك ببقاء فتوح وزيزو في الزمالك

إسرائيل تعلق الصادرات الأمنية لكولومبيا بعد إعلان طرد سفيرها

إسرائيل تأمر المدنيين في 28 قرية على طول حدودها الشمالية مع لبنان بالإخلاء القسري

عمرو أديب يكشف سبب عدم فتح معبر رفح ودخول المساعدات للأشقاء الفلسطينيين

هل يثاب الكافر على فعل الخير في الدنيا؟.. داعية تحسم الجدل

نفاذ آمن ومساعدات عاجلة.. 4 اتصالات دولية تكشف دور مصر لإنقاذ غزة

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

أطفال للبيع وبأعمار مختلفة.. ما القصة؟| صور

تركيا.. عريس يقضي ليلة زفافه في السجن والسبب صادم

بعد قبلة عمرو دياب لها.. داليا خليل تظهر بإطلالة تعود للتسعينيات

فيديو يبكي القلوب لأم فلسطينية تفقد صغارها في غزة

فيديو

خبر أفرح الملايين .. مفاجأة حول الطفل الفلسطيني باسل أبو مرسة وصورته مع والدته /فيديوجراف

هالة صدقي: أقدم شخصية صاحبة ناد رياضي في كتف قانوني.. فيديو

حسن مش بيعبرني وهرجع قريب.. إيمي سمير غانم تكشف عن تفاصيل فترة غيابها عن الفن

بـ غطاء رأس.. لينا أحمد الفيشاوي تثير الجدل بصورة جديدة |شاهد

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. هشام فريد

هشام فريد يكتب: مصر العظمى مفتاح الحل في المنطقة

كابتن عمرو صبحي

عمرو صبحي يكتب: مطار العريش قِبلة أنظار العالم

أحمد سالم

أحمد سالم يكتب: فطنة مصر.. وميزان الغرب الأعوج

هند عصام

هند عصام تكتب: تويا .. ليتها تحيا

نهى زكريا

نهى زكريا تكتب: إنسانية ضائعة يا ولاد الحلال

د. أحمد حسن رمضان

أحمد حسن رمضان يكتب: عن براء أتحدث

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: طوفان الأقصى والسيوف الحديدية

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: الحكم بعدم الدستورية والمراكز القانونية

اﻟﻤﺰﻳﺪ