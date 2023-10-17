نشرة الفن| أحد ظهور لـ لينا الفيشاوي.. فارق العمر بين مجدي الهواري ودنيا عبد المعبود.. زوجة مطرب شهير تتفاعل مع منشور فتاة إسرائيلية

نشر قسم الفن على مدار الساعات الماضية، عددا من الأخبار المحلية والعالمية، نرصد أبرزها فيما يلي:

بـ غطاء رأس.. لينا أحمد الفيشاوي تثير الجدل بصورة جديدة |شاهد

نشر قسم الفن على مدار الساعات الماضية عدد من الأخبار المحلية والعالمية

ظهرت لينا أحمد الفيشاوي، في صورة نشرتها عبر حسابها الخاص على تطبيق تطبيق انستجرام.



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