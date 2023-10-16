خالد زكي: راض تماما عن مشواري الفني لأنه كان وليد الاختيار

خاص لصدى البلد ..

كشف الفنان خالد زكى عن مدى رضائه على مشواره الفنى الذى قدم قيه عديد من الأعمال الفنية المميزة سواء فى السينما أو التلفزيون.

وقال خالد زكى فى تصريح لصدى البلد: أنا راض تماما عن مشوارى سواء فى السينما أو التليفزيون، لأن كل الأعمال التي قدمتها كانت وليدة الاختيار وليس لمجرد الانتشار، وهذا منذ الظهور الأول لى فى عالم التمثيل، وأتمنى فى المرحلة المقبلة إذا قدر لى مزيدا من العمر أن أقدم أعمالا جديدة ومتنوعة تضيف لمشوارى.

خالد زكى

خالد زكي تحدث عن كواليس فيلم طباخ الريس مع الراحل طلعت زكريا خلال ندوة تكريمه بمهرجان الإسكندرية.

وقال: "مسئولية كبيرة بالنسبة لي ولكل صناع الفيلم، والإنتاج كان متميزا جدا، وأحيي ذكرى الزميل طلعت زكريا، والكتابة كانت بعناية شديدة جدا، وحينما حدثني طلعت كان دوري ليس الرئيس واعتذرت عن الفيلم ولكن المخرج كلمني وأخبرني أن الدور للزعيم عادل إمام وبعد فترة حدث تعديل ضخم جدا للسيناريو وبعدها وجدت أن عادل يعتذر عن الدور ورشح لـ محمود عبد العزيز وبعدها أعتذر فتواصل معي طلعت وطلب مني التواجد لدور الرئيس وأخبرني أن سعيد حامد هو من سيخرج الفيلم، وبعدها قابل طلعت زكريا الرئيس.

وشهد حفل افتتاح الدورة 39 من مهرجان الإسكندرية السينمائي، تكريم النجم الكبير خالد زكي على خشبة المسرح حيث أهدته درع التكريم الفنانة شيرين، وسط حضور عدد كبير من النجوم.