قصف مواقع إسرائيلية.. حزب الله اللبناني يصدر بيانا عن آخر عملياته

أعلن حزب الله اللبناني عن استهداف مجاهدي المقاومة الإسلامية صباح اليوم آلية للجيش الإسرائيلي في ‏موقع المطلة وحققوا فيها إصابات مباشرة.

وذكر الحزب اللبناني في بيان له ان المقاومة الإسلامية في لبنان استهدفت عدداً من المواقع الإسرائيلية حيث دمرت تجهيزاتها الفنية

وأشار الحزب الي ان المقاومة الإسلامية في لبنان قصفت ثكنة "راميم" بالصواريخ الموجهة وتدمر تجهيزاتها الفنية.

وفي وقت سابق استهدفت ترسانة حزب الله العسكرية خيمة للعدو الإسرائيلي في داخلها جنود في مستوطنة راميم مقابل بلدة مركبا في القطاع الشرقي للجنوب اللبناني

كانت شبكة سكاي نيوز قد أشارت في وقت سابق الي أن قنابل فوسفورية سقطت في منطقة الخيام اللبنانية على الحدود مع إسرائيل.

يشار الي ان الوضع متوتر جنوب لبنان حيث تواصل قوات الاحتلال "الاسرائيلي" القصف علي الحدود اللبنانية والذي يطال محيط بلدة كفركلا في القطاع الشرقي.

وفي وقت سابق من اليوم أطلقت المقاومة في جنوب لبنان صاروخاً مضاداً للدروع باتجاه محيط مستوطنة المطلة في شمال الاراضي الفلسطينية المحتلة.

من جانبها قصفت قوات العدو "الاسرائيلي" استهدف تلة الحمامص في القطاع الشرقي من جنوب لبنان.