شاهد.. صواريخ المقاومة الفلسطينية تمطر مستوطنة سديروت وتتسبب في خسائر كبيرة

قالت سلطات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الثلاثاء، إن أربعة صواريخ أصابت بشكل مباشر مستوطنة سديروت بالقرب من غزة نتيجة اطلاق وابل من الصواريخ عليها خلال الساعات القليلة الماضية.

وألحقت الصواريخ أضرارا كبيرة بالمنازل في مستوطنة سديروت، ولكن لم يبلغ عن وقوع إصابات.

وتم إجلاء معظم سكان سديروت في الأيام التي تلت إطلاق حماس حملة طوفان الاقصى في 7 أكتوبر.

وفي وقت سابق من اليوم، أعلنت كتائب القسام، الذراع العسكري لحركة المقاومة الفلسطينية “حماس”، قصف مستوطنة سديروت برشقة صاروخية جديدة.

وأكدت “القسام”، قصف مستوطنة مفتاحيم في غلاف غزة برشقة صاروخية جديدة.

وأوضحت أنها قصفت حشدا لقوات جيش الاحتلال الإسرائيلي في مجمع "أشكول”.