علي قدورة يرتل القرآن الكريم في أول ظهور بعد الاعتزال

حرص مؤدي المهرجانات المعتزل علي عبد القادر السيد الشهير بـ علي قدورة علي مشاركة متابعيه مقطع فيديو عبر حسابه الشخصي بموقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".



ظهر مؤدي المهرجانات المعتزل من خلال مقطع الفيديو وهو يتلو آيات من القرآن الكريم بعد اعتزاله الغناء الفترة الماضية.

وكان علي قدورة، قد أعلن اعتزاله الفن نهائيا، مؤكدًا أنه سيبدأ من مرحلة الصفر مرة أخرى.

اعتزال علي قدورة



ونشر علي قدورة صورة له من أمام الكعبة، عبر حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي، وكتب: السلام عليكم في يوم جمعة مبارك.. أنا علي عبد القادر السيد، الشهير بـ علي قدورة، كنت مغني قبل النهاردة، في حاجة حصلتلي مش عارف إيه هي بس الحاجة دي هي اللي بتخليني أتكلم دلوقتي.

وأضاف علي قدورة، أنه بريء من جميع الأغاني التي قدمها منذ بداية مشواره الفني، قائلًا:، أنا بريء من كل عمل أو مزيكا عملتها في حياتي وبعلن اعتزالي مجال الأغاني لحد ما يفتكرني ربنا، ويا رب سامحني على أي حاجة أنا عملتها في حياتي أو أي حاجة صدرت مني.