عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

علي قدورة يرتل القرآن الكريم في أول ظهور بعد الاعتزال

علي قدورة
علي قدورة

حرص مؤدي المهرجانات المعتزل علي عبد القادر السيد الشهير بـ علي قدورة علي مشاركة متابعيه مقطع فيديو عبر حسابه الشخصي بموقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".


ظهر مؤدي المهرجانات المعتزل من خلال مقطع الفيديو وهو يتلو آيات من القرآن الكريم بعد اعتزاله الغناء الفترة الماضية.

وكان علي قدورة، قد أعلن اعتزاله الفن نهائيا، مؤكدًا أنه سيبدأ من مرحلة الصفر مرة أخرى.

اعتزال علي قدورة 
 
ونشر علي قدورة صورة له من أمام الكعبة، عبر حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي، وكتب: السلام عليكم في يوم جمعة مبارك.. أنا علي عبد القادر السيد، الشهير بـ علي قدورة، كنت مغني قبل النهاردة، في حاجة حصلتلي مش عارف إيه هي بس الحاجة دي هي اللي بتخليني أتكلم دلوقتي.

وأضاف علي قدورة، أنه بريء من جميع الأغاني التي قدمها منذ بداية مشواره الفني، قائلًا:، أنا بريء من كل عمل أو مزيكا عملتها في حياتي وبعلن اعتزالي مجال الأغاني لحد ما يفتكرني ربنا، ويا رب سامحني على أي حاجة أنا عملتها في حياتي أو أي حاجة صدرت مني.

 

IMG_٢٠٢٣١٠١٧_١٧٤٠٠٢
IMG_٢٠٢٣١٠١٧_١٧٤٠٠٢
IMG_٢٠٢٣١٠١٧_١٧٤٨١٥
IMG_٢٠٢٣١٠١٧_١٧٤٨١٥

 

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

نداء استغاثة عاجل من قطاع غزة لإنقاذ حياة الجرحى والمرضى

"أنت ميت ميت"| فنان تنبأ عادل إمام بوفاته وبكى عليه! تعرف من هو؟

300 جنيه مرة واحدة|تراجع أسعار الذهب بعد موجة ارتفاع قوية.. وعيار21 مفاجأة

لا يطاق.. مدرب الجزائر يهاجم محمد الشناوي لهذا السبب

«سبحانك يا الله».. حورية فرغلي تعود إلى جمالها السابق في ظهور لافت «فيديوجراف»

جارتي قاعدة بدون ملابس.. حنان تشكو زوجها: لازق في البلكونة وبيقولي عادي

لا في مصر ولا الأردن .. الملك عبد الله: استقبال اللاجئين خط أحمر

أفعال لا أقوال.. أول رد من منتخب مصر على الهجوم ضد محمد صلاح

ترشيحاتنا

أسعار الذهب في نهاية تعاملات اليوم

مصر تشارك في قمة رباعية بعمان لبحث التهدئة في غزة

استشهاد 14 وإصابة آخرين في قصف إسرائيلي على منزل لعائلة هنية بغزة

زيادة هائلة بالإيرادات.. قرارات جديدة من قناة السويس أهمها رفع رسوم العبور

بيان عاجل من 118 منظمة في أمريكا بعد استشهاد طفل فلسطيني بإلينوي

كارثة متكاملة الأركان.. بيان عاجل من الأمم المتحدة بشأن الأوضاع في غزة

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

للرجال .. أفضل حل لفراغات الذقن

يتجاوز 15 ألف جنيه.. تعرف على سعر ثوب أنابيلا هلال الأسود

سعر صادم.. جاكيت محمد رمضان يثير الجدل بسبب شعار الماسونية.. شاهد

الموسيقار منير مراد .. لماذا لم يحضر جنازته سوى شخصين| اعرف التفاصيل

فيديو

مالكش دعوة بالصعايدة.. عمر هريدي يحذر حسين لبيب ويهدد كهربا.. فيديوجراف

حددوا موقفكم.. شبكة أمريكية شهيرة توقف 3 مذيعين مسلمين لهذا السبب..فيديو جراف

شهادة أرباحها 100 ألف جنيه خلال 24 ساعة.. اعرف التفاصيل

قرعة الحج 2024.. اعرف التكلفة والشروط والأوراق المطلوبة

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. هشام فريد

هشام فريد يكتب: مصر العظمى مفتاح الحل في المنطقة

كابتن عمرو صبحي

عمرو صبحي يكتب: مطار العريش قِبلة أنظار العالم

أحمد سالم

أحمد سالم يكتب: فطنة مصر.. وميزان الغرب الأعوج

هند عصام

هند عصام تكتب: تويا .. ليتها تحيا

نهى زكريا

نهى زكريا تكتب: إنسانية ضائعة يا ولاد الحلال

د. أحمد حسن رمضان

أحمد حسن رمضان يكتب: عن براء أتحدث

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: طوفان الأقصى والسيوف الحديدية

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: الحكم بعدم الدستورية والمراكز القانونية

اﻟﻤﺰﻳﺪ