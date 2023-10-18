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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

آلام البطن قد تكون مؤشرا على الإصابة بالذبحة الصدرية.. تفاصيل

أعراض في المعدة تشير
أعراض في المعدة تشير إلى الإصابة بالذبحة الصدرية

قد لا يتوقع البعض بأن الذبحة الصدرية يمكن أن تكون لها أعراض مختلفة عن ألم في الصدر والقلب، ويمكن لأعراض مختلفة تماما أن تشير إلى الإصابة به.

 

أعراض في المعدة تشير إلى الإصابة بالذبحة الصدرية

 

وكشف موقع  Timesofindia، أنه يمكن لبعض العلامات الواضحة في البطن، أن تدل على الإصابة بالذبحة الصدرية، ومن أبرزها ما يلي :

 

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_ آلام المعدة : 

ويمكن لآلام المعدة من الجانب الأيسر العلوي أن تكون علامة واضحة على الإصابة بالذبحة الصدرية؛ حيث ييدأ الألم في المعدة بشكل متقطع، وتزداد حدة الألم مع مرور الوقت ويصبح مزمنًا.

 

أعراض في المعدة تشير إلى الإصابة بالذبحة الصدرية

 

_ الإسهال والقيء :

وعند الشعور بألم في المنطقة حول السرة وتصل إلى الظهر فإنها تشير إلى انسداد شرايين الأمعاء المرتبطة بالمراحل الأولية من الذبحة الصدري، وهو ما ينتج عنه الإصابة بالإسهال والقيء مع فقدان الشهية والوزن.

 

_ عسر الهضم والتجشؤ :

يمكن أن تكون النوبات المفرطة من عسر الهضم أو حرقة المعدة أو التجشؤ علامة على ذبحة صدرية أو مشكلة في القلب، وهي حالة أكثر شيوعًا عند النساء مقارنة بالرجال عند الإصابة بالنوبة القلبية.

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