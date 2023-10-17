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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

الكويت تدعو مواطنيها لمغادرة لبنان فورا

الكويت
الكويت

أعلنت وزارة خارجية الكويت، اليوم الثلاثاء، أنها تدعو المواطنين الكويتيين المتواجدين في لبنان إلى مغادرة البلاد في أسرع وقت.

ودعت وزارة الخارجية الكويتية في بيان لها، المواطنين الراغبين في زيارة لبنان إلى التأني خلال هذه المرحلة.

كما أهابت الوزراة بالمواطنيين المتواجدين في لبنان العودة الطوعية نظرا للأوضاع التي تمر بها المنطقة حرصا على سلامتهم.

وأعلنت وزارة الخارجية الكويتية، أنها خصصت وتخصص الهاتف رقم 0096171171441 للاتصال حال حاجتهم للمساعدة.

وجاء ذلك وسط التصعيد الجاري الآن على الحدود اللبنانية والإسرائيلية وتبادل إطلاق النار والصواريخ بين قوات الاحتلال الإسرائيلي وحزب الله.

كما طالبت وزيرة خارجية كندا ميلاني جولي، اليوم الثلاثاء، المواطنين الكنديين المتواجدين في لبنان بمغادرة البلاد الآن.

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