داخل لبنان .. جيش الاحتلال الإسرائيلي يهاجم حزب الله

أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الثلاثاء، الهجوم علي أهداف لـ حزب الله اللبناني داخل لبنان.

وحسب وسائل إعلام إسرائيلية، قال جيش الاحتلال الإسرائيلي: “نهاجم حاليًا أهدافًا لحزب الله في لبنان”.

وفي وقت سابق من اليوم، قال جيش الاحتلال الإسرائيلي، إن طائرة مسيرة كانت متجهة نحو المجال الجوي الإسرائيلي اعترضتها القبة الحديدية فوق الحدود اللبنانية.

وأوضح جيش الاحتلال الإسرائيلي، أنه لم تدق صافرات الإنذار في الحادث لأنه لم تكن هناك مستوطنات تحت أي تهديد.

ويأتي الحادث في الوقت الذي أطلق فيه حزب الله ستة صواريخ موجهة مضادة للدبابات على البلدات والمواقع العسكرية الإسرائيلية على طول الحدود، كما تم إطلاق صاروخين على شمال إسرائيل اليوم.

وكانت الفصائل الفلسطينية قد شنت هجوما هو الأقوى على مر التاريخ على الأراضي المحتلة، حيث تسبب ذلك في مقتل المئات، وأسر أكثر من 120 شخصا من الأراضي المحتلة إلى قطاع غزة.