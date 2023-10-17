فضيحة لـ نتنياهو.. صورة الطفل الإسرائيلي المتفحم تعود لكلب ومعدلة بالذكاء الاصطناعي

فضح الصحفي الأمريكي جاكسون هينكل تزييف رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو لصورة يدعي أنها لطفل إسرائيلي متفحم على يد المقاومة الفلسطينية "حماس".

صورة الطفل المزيفة

وأكد الصحفي الأمريكي أن الصورة التي نشرها نتنياهو تعود لكلب في عيادة بيطرية زيفتها إسرائيل ببرامج الذكاء الاصطناعي.

وكتب الصحفي عبر حسابه الرسمي على موقع التدوينات القصيرة "اكس"، "تويتر" سابقًا: قالوا إن لديهم صورة لأربعين طفلاً مقطوعي الرأس، لكن الصورة أظهرت طفلاً واحداً، ثم اكتشفنا أن الصورة معدلة بالذكاء الاصطناعي.

وفي وقت سابق من اليوم، أكد رئيس الأركان الإسرائيلي، هرتسي هاليفي، استعداد الاحتلال لأي سيناريو وفي كل الجبهات؛ مشيرا إلى أن الحرب ستكون "صعبة وطويلة".

ووجه رئيس أركان الجيش الإسرائيلي، رسالة لجنود وقادة الاحتلال، تحدث فيها عن هجوم حركة حماس المفاجئ والحرب "الصعبة والطويلة" المنتظرة.