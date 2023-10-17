الجيش الإسرائيلي: الوحدة 252 تستعد حاليا لتنفيذ عمليات عسكرية واسعة

أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الثلاثاء، أن الوحدة 252 التابعة للقوات المسلحة الإسرائيلية تستعد حاليا لتنفيذ عمليات عسكرية واسعة في قطاع غزة.

قال جيش الاحتلال في بيان له، إنه هاجم 5000 هدف تابعين لحركة المقاومة الفلسطينية حماس منذ بداية الصراع في قطاع غزة حتي الآن.

وعلى جانب آخر، أوضح جيش الاحتلال الإسرائيلي، أنه يتم استخدام الفوسفور الأبيض من قبل القوات الإسرائيلية في أوضاع معينة.

وفي وقت سابق من اليوم، أكد رئيس الأركان الإسرائيلي، هرتسي هاليفي، استعداد الاحتلال لأي سيناريو وفي كل الجبهات؛ مشيرا إلى أن الحرب ستكون "صعبة وطويلة".

ووجه رئيس أركان الجيش الإسرائيلي، رسالة لجنود وقادة الاحتلال، تحدث فيها عن هجوم حركة حماس المفاجئ والحرب "الصعبة والطويلة" المنتظرة.