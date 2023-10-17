كندا تدعو مواطنيها لمغادرة لبنان فورا

طالبت وزيرة خارجية كندا ميلاني جولي، اليوم الثلاثاء، المواطنين الكنديين المتواجدين في لبنان بمغادرة البلاد الآن.

جاء ذلك وسط التصعيد الجاري الآن على الحدود اللبنانية والإسرائيلية وتبادل إطلاق النار والصواريخ بين قوات الاحتلال الإسرائيلي وحزب الله.

وأمس، قالت وزيرة الخارجية الكندية في تصريح له، إنه يتعين على الكنديين التفكير في مغادرة لبنان ما دام بإمكانهم، بسبب المخاطر الأمنية المتزايدة في المنطقة.

وأضافت جولي: "على الكنديين في لبنان أن يفكروا في المغادرة بينما تظل الرحلات الجوية التجارية متاحة".

وتحاول كندا إجلاء مواطنيها والمقيمين الدائمين وعائلاتهم من المنطقة، حيث خصصت كندا طائرتين عسكريتين لنقل الأشخاص الذين يحتاجون إلى المساعدة لمغادرة إسرائيل جوا.

وأعلنت وزيرة الخارجية الكندية، في وقت سابق، إن المجموعة الأولى من الكنديين عبرت بأمان من الضفة الغربية إلى الأردن.