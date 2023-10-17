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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

سفارة كندا في تل أبيب توجه موظفيها غير الأساسيين بمغادرة إسرائيل

مغادرة موظفي سفارة
مغادرة موظفي سفارة كندا في تل أبيب

كشف مصدر حكومي كندي رفيع المستوى، أنه تم توجيه الموظفين غير الأساسيين العاملين في سفارة كندا في تل أبيب؛ لمغادرة إسرائيل مع تزايد المخاوف الأمنية.

وذكرت شبكة "جلوبال نيوز" الكندية أن الموظفين في السفارة الذين يعتبرون أساسيين باقون في أماكنهم. كما طلب من أفراد عائلات الموظفين الدبلوماسيين مغادرة البلاد، وفقًا لمصدرين حكوميين رفيعي المستوى.

ونقلت الشبكة الكندية عن المصدر الحكومي، إن السماح لعائلات الموظفين الدبلوماسيين بالمغادرة في مثل هذه الظروف هو ممارسة شائعة، و"كندا ليست وحدها في السماح للموظفين غير الأساسيين بالمغادرة".

يأتي ذلك في الوقت الذي ألقى فيه رئيس الوزراء الكندي جاستن ترودو كلمة أمام مجلس العموم؛ للحديث عن الوضع المستمر في المنطقة.

وقال إنه حتى بعد ظهر أمس الإثنين، غادرت 10 رحلات كندية، إسرائيل وعلى متنها ما مجموعه 1300 كندي وغادرت حافلة واحدة، الضفة الغربية، متوجهة إلى الأردن.

وأضاف ترودو: "كندا تدعو إلى وصول المساعدات الإنسانية دون عوائق وممر إنساني دون عوائق، حتى يمكن توصيل المساعدات الأساسية مثل الغذاء والوقود والمياه إلى المدنيين في غزة". "من الضروري أن يحدث هذا." 

وقالت وزيرة الخارجية ميلاني جولي إن العمل على إنشاء ممر إنساني إلى غزة هو محور التركيز الأساسي لكندا. وهناك مخاوف متزايدة من أن يمتد العنف إلى جميع أنحاء العالم.

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