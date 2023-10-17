رئيس وزراء كندا يدعو لفتح ممر آمن للمساعدات الإنسانية لغزة

طالبت الحكومة الكندية، بفتح ممر مساعدات إنسانية لغزة، داعية الكنديين الذين يعيشون في لبنان إلى التفكير في المغادرة؛ ما أمكنهم ذلك.

وقال رئيس الوزراء جاستن ترودو- في خطاب مدته 12 دقيقة في مجلس العموم- "تدعو كندا إلى وصول المساعدات الإنسانية دون عوائق وممرات إنسانية؛ حتى يمكن توصيل المساعدات الأساسية مثل الغذاء والوقود والمياه إلى المدنيين في غزة".

وأعلن ترودو، أن 5 كنديين قتلوا، واعترف للمرة الأولى بأن 3 كنديين مفقودين "قد يكونوا محتجزين كأسرى".

وأضاف أن المساعدات يجب أن تصل إلى أولئك الذين يعيشون في غزة، وناشد المجتمعات الكندية دعم بعضها البعض، وعدم الانقسام حول الأزمة.

وشهدت المدن الكندية- خلال عطلة نهاية الأسبوع- مظاهرات حاشدة؛ مناصرة للمدنيين في غزة، ومنددة بتعاطي الحكومة الكندية للأزمة ودعمها لإسرائيل.