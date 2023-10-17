التنمية المحلية: تنفيذ 9300 مشروع بتكلفة 141 مليار جنيه من 2014- 2023

شهد اللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية، المؤتمر الذى نظمه التحالف الوطنى للعمل الأهلى والتنموى بمجمع المؤتمرات بمدينة دمنهور تحت عنوان " حكاية وطن - البحيرة" وذلك بحضور الدكتورة نهال بلبع نائب محافظ البحيرة، والدكتورة نيفين الكاتب عضو مجلس التحالف الوطنى واللواء محمد شوقى بدر، السكرتير العام لمحافظة البحيرة، إضافة إلى عدد كبير من قيادات وزارة التنمية المحلية والتحالف الوطنى وممثلى الأزهر الشريف والكنيسة القبطية والقيادات الشعبية والتنفيذية بالمحافظة وعدد من أعضاء مجلسي الشيوخ والنواب والشباب من أبناء المحافظة .

وخلال المؤتمر تم عرض فيلم وثائقى حول الإنجازات والمشروعات التنموية والخدمية التى قامت بها الدولة خلال السنوات الماضية في عهد الرئيس عبدالفتاح السيسي منذ ٢٠١٤ وحتي ٢٠٢٣ ، وكذلك تقديم عروض فنية لكورال مواهب البحيرة، الذين يقدمون باقة من أشهر الأغاني الوطنية.

وفي كلمة له خلال المؤتمر .. أشاد اللواء هشام آمنة بالدور الحيوي الذي يقوم به التحالف الوطني للعمل التنموي علي أرض جميع المحافظات ، وأشاد بدور الجمعيات الأهلية ومؤسسات المجتمع المدني في دعم جهود الحكومة في عملية التنمية وخدمة الملايين من المواطنين علي أرض محافظات الجمهورية .

كما هنأ وزير التنمية المحلية ، مواطني محافظة البحيرة وقياداتها التنفيذية والشعبية على الزيارة التاريخية التي قام بها الرئيس عبدالفتاح السيسى لقرية الابعادية لتفقد مشروعات المبادرة الرئاسية " حياة كريمة " والتي تعتبر مبادرة شعبية وتنموية تاريخية وغير مسبوقة تشهدها الدولة المصرية وتخدم حوالي ٦٠ مليون مواطن في قري الريف المصري ، مشيداً بالدور العظيم لشباب مبادرة حياة كريمة الواعد علي أرض محافظة البحيرة وجميع المحافظات .

كما أشاد اللواء هشام آمنة بالدور المهم الذي قام به المحافظون الذين تولوا منصب محافظ البحيرة خلال فترة تولي الرئيس السيسي ومن بينهم الدكتور محمد سلطان والمهندسة نادية عبده ، لافتاً إلى أن حجم العمل الذي شهدته محافظة البحيرة في عهد الرئيس السيسي غير مسبوق وضخم وبلغت تكلفة المشروعات التي تم الانتهاء منها ودخولها الخدمة بالاضافة الي بعض المشروعات الجاري الانتهاء منها خلال تلك الفترة حوالي ١٤١ مليار جنيه لتنفيذ حوالي ٩٣٠٠ مشروع في مختلف المجالات والقطاعات وذلك بخلاف تكلفة مشروعات المبادرة الرئاسية " حياة كريمة " في المرحلة الأولي والتي بلغت تكلفتها حوالي ٤٤ مليار جنيه وذلك في مراكز "دمنهور - كفر الدوار - أبو حمص - حوش عيسى - أبو المطامير - وادى النطرون" بإجمالى 43 قرية رئيسية 238 وحدة قروية وأكثر من 3940 تابعا، بالإضافة لعدد آخر من المشروعات القومية الجارية في بعض القطاعات الخدمية والنقل والتجارة .

وأضاف وزير التنمية المحلية انه تم الانتهاء من العديد من مشروعات " حياة كريمة " ودخولها الخدمة أمام المواطنين وجار الانتهاء من بعض المشروعات المتبقية وعلي رأسها "الصرف الصحي " ، مضيفاً ان الدولة المصرية في عهد الرئيس السيسي استعادت ريادتها العربية والاقليمية والأفريقية ، بالإضافة إلى عودة الأمن والأمان والاستقرار لكل ربوع الوطن بعد القضاء علي الارهاب وبناء مؤسسات الدولة .

كما قدم آمنة الشكر لرجال الأعمال والمستثمرين والقطاع الخاص بمحافظة البحيرة والذين قاموا بدور وطني مهم في دعم جهود الدولة المصرية خلال الفترة الماضية ودفع الجهود التنموية والاستثمارية في ظل اهتمام رئاسي كبير من الرئيس السيسي بالتواصل مع المستثمرين والعمل علي حل مشاكلهم .

وأشار وزير التنمية المحلية إلي القرارات التاريخية الصادرة عن اجتماع المجلس الأعلى للاستثمار لدعم وتشجيع المستثمرين والوقوف بجانبهم وحل أي مشكلاتهم لزيادة استثماراتهم ، مشيراً الي اهتمام الرئيس السيسي بدعم عملية التنمية علي أرض المحافظات ، لافتا الي ان البحيرة محافظة واعدة ينتظرها مستقبل باهر لتحسين حياة أبنائها .

IMG-20231017-WA0036

IMG-20231017-WA0035

IMG-20231017-WA0032

IMG-20231017-WA0037

IMG-20231017-WA0033