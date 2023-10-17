إسرائيل تطلب 10 مليارات دولار مساعدة طارئة من أمريكا

أفادت شبكة “سي بي إس” الأمريكية، اليوم الثلاثاء، نقلا عن مصادر، بأن إسرائيل طلبت من أمريكا 10 مليارات دولار كمساعدة طارئة.

وفي وقت سابق من اليوم، صاغت مجموعة من الحزبين الجمهوري والديمقراطي تضم 113 مشرعا في مجلس النواب الأمريكي رسالة إلى الرئيس الأمريكي، جو بايدن، ترفض دعوات بعض التقدميين إلى “وقف التصعيد” وسط الاشتباكات بين إسرائيل وحركة المقاومة الفلسطينية “حماس”.

وجاء في الرسالة التي وقعها 63 ديمقراطيا و50 جمهوريا: “خفض التصعيد السابق لأوانه سيكون انتصارا لحماس، ويسمح لهم بمواصلة تهديد المدنيين الإسرائيليين بهجمات مستقبلية”.

وأضافت: “نحث الإدارة على اتخاذ جميع الخطوات اللازمة لقطع مصادر التمويل الإيرانية ويشمل ذلك أقصى قدر من تطبيق جميع العقوبات الأمريكية، واتخاذ جميع الخطوات لإنهاء تجارة النفط الإيرانية إلى الصين، والتي تجلب حاليا 150 مليون دولار يوميا من الإيرادات”.

وجاء في الرسالة: “في 18 أكتوبر، ستنتهي عقوبات الصواريخ الباليستية التي تفرضها الأمم المتحدة بموجب شروط خطة العمل الشاملة المشتركة (JCPOA)، ولا يمكن السماح بحدوث ذلك، نحث إدارتكم على العمل مع حلفائنا الأوروبيين لتنفيذ عقوبات إعادة فرض العقوبات على إيران على الفور في مجلس الأمن الدولي".