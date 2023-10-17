المقاومة الفلسطينية عن فاجعة مستشفى المعمداني: إسرائيل تلقي الجحيم في غزة

قالت حركة الجهاد الإسلامي الفلسطينية، اليوم الثلاثاء، إن إسرائيل ستلقى الجحيم في قطاع غزة بعد قصف المستشفى الأهلي المعمداني.

وارتفعت حصيلة ضحايا مستشفي الأهلي المعمداني في قطاع غزة إلي 1000 بين شهيد وجريح، بعد عدوان إسرائيلي غاشم علي حي الزيتون.

وفي وقت سابق من اليوم، قالت وزارة الصحة الفلسطينية في غزة، إن هناك مئات الأشخاص تحت أنقاض ساحة مستشفى الأهلي المعمداني في قطاع غزة.

وأكد المتحدث باسم وزارة الصحة في قطاع غزة أشرف القدرة، أن الغارة الإسرائيلية التي شنها الاحتلال على المستشفى الأهلي المعمداني، أسفرت عن استشهاد ما يزيد على 500 فلسطيني.

وأضاف المتحدث باسم وزارة الصحة في قطاع غزة، أن التيار الكهربي انقطع عن مستشفى الشفاء، بحسب ما أوردته وكالة شهاب.

وذكر شاهد عيان، أن المستشفى الأهلي المعمداني في قطاع غزة، كان يضم عددا من النازحين من منازلهم بعد تدميرها خلال غارات الاحتلال الإسرائيلي، مشيرا إلى أنه يضم ما يقرب من 5 آلاف شخص.