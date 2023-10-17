إسرائيل تطالب رعاياها في تركيا بمغادرة البلاد فورا

طالبت دولة الاحتلال الإسرائيلي، مساء اليوم الثلاثاء، جميع الإسرائيليين المقيمين في تركيا بمغادرة البلاد في أسرع وقت ممكن.

وقال مجلس الأمن القومي الإسرائيلي أن "جميع الإسرائيليين المقيمين في تركيا يجب أن يغادروا في أسرع وقت ممكن، في ضوء التفاقم المستمر للتهديدات الإرهابية ضد الإسرائيليين في الخارج".

وبحسب صحيفة "يديعوت أحرونوت" العبرية، فقد رفعت سلطات الاحتلال الإسرائيلية تحذير سفر الإسرائيليين إلى تركيا عند المستوى الأعلى - 4، بينما ارتفع تحذير السفر إلى المغرب إلى المستوى 2.

وقال الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، اليوم الثلاثاء، إن استهداف مستشفى الأهلي المعمداني في قطاع غزة أحدث مثال على افتقار هجمات إسرائيل للقيم الإنسانية الأساسية.

وفي وقت سابق من اليوم، قالت وزارة الصحة الفلسطينية في غزة، إن هناك مئات الأشخاص تحت أنقاض ساحة مستشفى الأهلي المعمداني في قطاع غزة.

وأكد المتحدث باسم وزارة الصحة في قطاع غزة أشرف القدرة، أن الغارة الإسرائيلية التي شنها الاحتلال على المستشفى الأهلي المعمداني، أسفرت عن استشهاد ما يزيد على 500 فلسطيني.

وأضاف المتحدث باسم وزارة الصحة في قطاع غزة، أن التيار الكهربي انقطع عن مستشفى الشفاء، بحسب ما أوردته وكالة شهاب.