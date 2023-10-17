حزب حماة الوطن يدين قصف الاحتلال الإسرائيلي مستشفى المعمداني في غزة

يتابع حزب حماة الوطن، برئاسة الفريق جلال الهريدي، بحالة من الرفض الشديد والاستنكار والإدانة ما تشهده تطورات الأوضاع في فلسطين، حتى وصل الأمر بالاحتلال لقصف مستشفى المعمداني في قطاع غزة وهو ما أسفر عن استشهاد المئات من الأبرياء.

وقال الحزب، إن استمرار الاحتلال الإسرائيلي في أعماله الإجرامية والتي تتعارض مع الإنسانية ينذر بعواقب وخيمة على المنطقة بالكامل، الأمر الذي يتطلب سرعة التدخل لوقف هذه الاعتداءات الغاشمة، متسائلا، أين موقف المجتمع الدولي وجماعات حقوق الإنسان من الذي يحدث في غزة؟.

وأشار الحزب، إلي تجاهل المجتمع الدولي ما تقوم به قوات الاحتلال الإسرائيلي من أعمال إجرامية يؤكد بما لا يدع مجالا للشك أن هناك ازدواجية في التعامل، وخرق واضح لكل مبادئ حقوق الإنسان.

وفي هذا الصدد يثمن حماة الوطن، الجهود والتحركات المصرية على كافة المستويات لدعم الشعب الفلسطيني، والدعوة لعقد قمة دولية، والتي من المتوقع أن يكون لها دور كبير في تهدئة الأوضاع وحل الأزمة.