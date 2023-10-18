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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

منوعات

أصبحت تتساقط يوميًا.. دفن جثامين شهداء مستشفى المعمداني بغزة في مقبرة جماعية|شاهد

مقطع فيديو لمشهد
مقطع فيديو لمشهد مفجع لعملية دفن جماعي لشهداء غزة

لم تعد هناك قبور تكفى.. فقد أثار مقطع فيديو لمشهد مفجع تداوله رواد السوشيال ميديا على نطاق واسع للقيام بدفن شهداء في مقبرة جماعية وذلك بقطاع غزة، وذلك خلال الساعات الماضية، جراء سقوط الكثير من القنابل التي يلقيها الاحتلال  الإسرائيلي على المدنيين.

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الاحتلال  الإسرائيلي

على الجانب الآخر ظهرت في مقطع الفيديو جثـ ـث الشهداء والتي أصبحت مكدسة في غزة، ليتم دفنها جماعيًا وذلك بعد أن أصبحت تتساقط يوميًا بالمئات ولتخرج الأمور من نطاق الاستغاثة لإرسال المساعدات وذلك بعد الهجمات التي يشنها جيش الاحتلال على القطاع يوم 7 أكتوبر الماضي

يمكنك مشاهدة الفيديو عبر الرابط التالي:

مقبرة جماعية قطاع غزة مشهدا مفجعا الاحتلال الاسرائيلي

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